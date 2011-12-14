Bedrettin Dalan Almanya’da görüntülendi

T24 -

Şikeye adı karışınca

'Belarus'ta değilim'



Canlı yayın kesildi

Kanıtlamak mı istedi?

Arbede çıktı, Almanya polisi müdahale etti



'10 gün sonra geleceğim' dedi 3 yıldır kaçıyor

Çeviri yapılmadığı için Interpol aramıyor

Ergenekon davasının firari sanığı Bedrettin Dalan, dün öğle saatlerinde Almanya’nın Mannheim kentinde görüntülendi. 3 yıldır yurt dışında yaşayan Dalan’ın Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentte bir grup kadınla yemek yerken fotoğrafları çekildi. Dalan bir gece önce de televizyon programına katılmış ve Almanya’da olduğunu söylemişti. Bu açıklamasından sonra fotoğrafları çekildi.Aslında her şey şike soruşturmasıyla başladı. Önce Şamil Tayyar, şike soruşturmasında adı sanık listesinde bulunan bir kişinin Belarus’a giderek Bedrettin Dalan’a para götürdüğünü iddia etti. İşte bu açıklamadan sonra konu televizyon programlarında da tartışıldı. Beyaz TV’de Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın sunduğu programda aynı cümleleri Ahmet Çakar da kurdu.Çakar canlı yayında, “Bedrettin Dalan’a 200 bin dolar götürüldü. Şike davasının sanığı bunun için Belarus’a gitti” dedi. İşte bu cümleden sonra Dalan canlı yayına bağlandı, ‘Ben Belarus’a gitmedim. Almanya’dayım’ dedi. Bunun üzerine Dalan’ın konuşmasına rejiden müdahale edildi. Telefondaki kişinin Dalan olmadığı söylendi. Dalan ise, “Ben Bedrettin Dalan’ım. Bu ülkede hukuk yok. Olsaydı devam eden bir dava üzerine bu kadar konuşmazdınız” cevabını verdi. Ancak Kütahyalı ve Çakar telefondaki kişinin Dalan olmadığı iddiasını tekrarladı.Dalan ise 1.5 yıldır Belarus’a gitmediğini söyledi. Söze giren Çakar, Dalan’ın 15 gün içinde Belarus’a gittiğini iddia etti. Dalan’ın “Stutgart’ta yaşıyorum” cümlesiyle canlı yayın birden kesildi. Herkes tartışmanın devamını beklerken yayına belgesel girdi. Beyaz TV bu durumu, “RTÜK daha önce ceza vermişti ve saat 23:00’te belgesel girmek zorundaydık” sözleriyle açıkladı. Ancak bu tartışmadan saatler sonra Dalan’ın fotoğrafları Almanya’nın Mannheim kentinde çekildi.Tartışmadan 1 gün sonra Dalan’ın fotoğraflarının çekilmesi, beraberinde 2 iddiayı gündeme getirdi. Vatan gazetesinin haberine göre birinci iddia “Dalan telefon ile bağlanınca yeri tespit edildi ve fotoğrafları çekildi” oldu. İkincisi ise “Dalan Almanya’da olduğunu ispat için fotoğraflarını çektirdi” şeklindeydi.Bedrettin Dalan, iddiaya göre fotoğrafının çekilmesine çok kızdı. Fotoğrafları servise sokan Cihan Haber Ajansı haberinde şu ifadeleri kullandı: “Mannheim’da yanında bir grup kadınla birlikte yemek yerken objektiflere yakalandı. Siyah gözlük ve şapka takan Dalan, yanındaki kişilerle birlikte bir süre Mannheim şehir merkezinde gezdi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden Dalan, fotoğraf makinesini almak istedi. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti.”Ergenekon davasının firari sanığı Bedrettin Dalan’ın ismi 10. dalgada ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstek Vakfı’na yönelik operasyon 2009 yılının Ocak ayında yapıldı. Ancak Dalan 2008 Kasım ayında yurt dışına çıkmıştı. Hatta bu dönemde kendisine MİT yetkilileri tarafından operasyon hakkında bilgi verildiği ve kaçtığı iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan Dalan ise tedavi için yurt dışına çıktığını, iyileştikten sonra Türkiye’ye döneceğini söylemişti. Hatta “10 gün sonra Türkiye’deyim” demişti. Ancak aradan geçen süre içinde Türkiye’ye dönmedi.3 yıldır firari olan Bedrettin Dalan için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi. Hatta kendisi gibi firari olan eski milletvekili Turan Çömez için de bu karar çıktı. Dalan’ın avukatı Celal Ülgen ise mahkeme kararına rağmen Dalan’ın kırmızı bülten listesine girmediğini söyledi: “Mahkeme kararını verip Türk Interpol’üne bildirdi. Prosedür gereği Dalan hakkındaki dosyanın ve iddiaların İngilizce’ye çevrilip Interpol’e gönderilmesi gerekiyor. Bu işlem yapılmadığı için prosedür tamamlanmadı. Bu nedenle Dalan kırmızı bültenle aranmıyor.”