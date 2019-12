-''BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİ'' HİZMETE AÇILDI HİZAN (A.A) - 02.08.2010 - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde yaptırılan ''Bediüzzaman Külliyesi'' hizmete açıldı. Said Nursi'nin doğduğu köy olan Nurs'ta yapılan külliyenin açılışına Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Hizan Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, Said Nursi'nin talebelerinden Abdullah Yeğin, Ahmet Aytimur ve Mehmed Fırıncı, Rusya, Endonezya'dan gelen Müslüman turistler ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar katıldı. Açılış programı Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başladı ve ardından dualar edildi. Külliyenin açılış kurdelesini kesen Vali Yılmaz, Bitlis'te vali olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Külliyenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yılmaz, şöyle konuştu: ''Bitlis'te vali olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah burada olanlar, bizim için de dua ederler. Külliyenin yapımında bizim fazla bir katkımız olmadı, ama destek olanlara teşekkür ediyorum. Buraya sahip çıkacağız. Bu ışık, dünya var oldukça var olacak ve yanmaya devam edecek.'' Vali Yılmaz, Nurs yolunun yapımını da tamamlayacaklarını ve ziyaretçilerin bu köye daha rahat şekilde gelmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. Külliyenin yapımıyla ilgilenen Hikmet Okur da, külliyede özellikle caminin bulunduğu bölümde yol olmadığı için tüm yükleri katırla taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti. Okur, ''Normal koşullarda caminin inşasına 800 bin TL civarında masraf olacaktı. Fakat buradaki köylü, büyük fedakarlık göstererek inşaatta çalıştı. Böylece masrafı 500 bin TL'ye indirdik. Caminin yapımında emeği geçen herkese, bilhassa fedakar iş adamlarına teşekkür ediyorum'' dedi. Açılışın ardından davetlilere Said Nursi'nin yazdığı küçük el kitapları dağıtıldı.