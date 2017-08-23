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Spor

Bediha Gün mağlup, Yasemin Adar ve Hafize Şahin tuşla galip

PARİS / DHA Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Bediha Gün 1/8 turunda karşılaştığı Moğol rakibi Davaachimeg Erkhembayar'a karşı önde götürdüğü maçı son saniyelerde verdiği

23 Ağustos 2017 16:34

PARİS / DHA

Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Bediha Gün 1/8 turunda karşılaştığı Moğol rakibi Davaachimeg Erkhembayar\'a karşı önde götürdüğü maçı son saniyelerde verdiği puanlarla 8-3 kaybetti.               75 kiloda milli güreşçimiz Yasemin Adar ise, ilk maçında karşılaştığı Alman rakibi Maria Selmaier\'i bir buçuk dakika da tuş ederek yendi.
63 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Hafize Şahin de ilk maçında karşılaştığı Kanadalı rakibi Braxton Rei Stone\'u tuş ederek yendi.

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