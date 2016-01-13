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Dünya
Deutsche Welle

Bedevi’nin kızkardeşi gözaltına alındı

Uluslararası Af Örgütü‘nün haberine göre Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan Blog Yazarı Raif Bedevi’nin kızkardeşi gözaltına alındı.

13 Ocak 2016 11:52

Uluslararası Af Örgütü‘nün (Amnasty International) haberine göre Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan Blog Yazarı Raif Bedevi’nin kızkardeşi gözaltına alındı. Amnasty, Samar Bedevi'nin dün Cidde’de iki yaşındaki kızı ile birlikte göz altına alındığını, dört saat boyunca polis tarafından sorgulandığını, daha sonra da Dahren kentindeki bir ceza evine konulduğunu bildirdi. Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da insan haklarının bir kez daha ayaklar altına alınmış olduğunu vurguladı.

Raif Bedevi’nin eşi Ensaf Haydar, görümcesinin, eski eşi Abulkhair’in Twitter hesabını kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle göz altına alındığını savundu. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan insan hakları savunucusu Abulkhair, cezasını Dahran'daki ceza evinde çekiyor.

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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