Bedevi'nin durumu belirsiz



Suudi Arabistan'da, blog yazarı Raif Bedevi'nin 'İslam'a hakaret ettiği' gerekçesiyle 10 yıl hapis ile bin kırbaç cezasına çarptırılmasına dünya genelinde gelen tepkilerin ardından, cezanın ertelendiği iddia edildi. Uluslarası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, Bedevi'nin bugünkü 50 kırbaçlık cezasının yine ertelendiği belirtildi. Gerekçe olaraksa sağlık koşulları gösterildi. Bedevi'nin geçen cuma yapılması planlanan 50 kırbaçlık cezası, kırbaç yaraları iyileşmediği için ertelenmişti.

Almanya'da Zapp dergisi Bedevi'nin kırbaç cezasının bitirildiğine yer verdi. Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi Abdül Mecit'in, Bedevi'nin artık kırbaçlanmayacağını ifade ettiği yazıldı. Büyükelçinin aynı zamanda Bedevi'nin 10 yıl hapis yatmayacağını da belirttiği bildiriliyor. Bu açıklama henüz Uluslararası Af Örgütü tarafından teyit edilmedi.

'Kırbaçlama ile katliam videoları farksız'

Cezaya uluslararası alanda tepki yağıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Alman televizyon kanalı ZDF'te yaptığı açıklamasında, Suudi Arabistan'daki kırbaç cezasını eleştirdi.

Schulz, IŞİD örgütünün sosyal medya üzerinden yayınladığı katliam videoları ile Suudi Arabistan'da devlet eliyle kamuya açık alanda uygulanan kırbaç cezası arasında fark görmediğini belirtti.

AP Başkanı Schulz, Suudi Arabistan'ın, ancak Ortaçağ'a ait bu yöntemleri uygulamaktan vazgeçmesi durumunda kendileri için güvenilir bir partner olabileceklerini anlamaları gerektiğini kaydetti. Schulz, Bedevi'ye verilen kırbaç cezasının, 'taksitler halinde idam' olduğuna dikkat çekti.