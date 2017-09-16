Bedensel engellinin kızının okul masrafı için satışa çıkardığı cep telefonunu alıp kaçtı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da 32 yaşındaki bedensel engelli Hasan Hüseyin Eken, sosyal paylaşım sitesi üzerinden 500 liraya satışa çıkardığı cep telefonunu anlaştığı Abdülkadir M.\'nin alarak ortadan kaybolduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Eken, satışa çıkardığı cep telefonunu parası ile okula yeni başlayacak kızının masraflarını karşılamayı düşündüğünü söyledi.

Eşi de bedensel engelli olan 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Eken, geçen 5 Eylül günü kullandığı cep telefonunu sosyal paylaşım sitesinde üzerinden ilan vererek satışa çıkardı. Cep telefonunu bir kişiyle anlaşıp takas ettiğini belirten Eken, \'\'Kullandığım cep telefonum vardı. Ayın 5’inde satmak için internet üzerinden ilan verdim. Bana mesaj atan Abdülkadir M. ile tanıştım. Eşine ait cep telefonuyla takas yapıp yapamayacağımızı sordu. Ben de takas yapabileceğimizi söyledim. Gar\'ın orada buluşarak cep telefonlarımızı takas ettik. Daha sonra ayrıldık’’ dedi.

YENİDEN SATIŞA ÇIKARDI

Hasan Hüseyin Eken, takas yaptığı cep telefonunu okula başlayacak 6 yaşındaki kızı Damla Eken\'in kırtasiye masraflarını karşılamak amacıyla yine internet üzerinden 500 liraya satışa çıkardı. Telefonu takas yaptığı Abdülkadir M.\'nin telefonu almak için talip olduğunu ileri süren Eken, şunları söyledi:

\'\'Daha önce cep telefonunu takas ettiğim Abdülkadir M., verdiğim ilanı görerek internet üzerinde bana mesaj yazdı. Cep telefonunu başkasına satmamamı, kendisinin alacağını söyledi. Ben de satabileceğimi söyledim. Bunun üzerine eski garaj mevkiinde bir petrol istasyonunda buluştuk. Cep telefonunu kutusuyla birlikte eline aldı. Otomobilini getireceğini söyledi ve yolun karşısına geçti. Ben geleceğini düşünürken, otomobiline binerek kaçtı.\'\'

\'KIZIMIN OKUL MASRAFINI KARŞILAYACAKTIM\'

Dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi olan Hasan Hüseyin Eken, \'\'Cep telefonu numarasından adresi tespit edilip gözaltına alınmış. Karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben o şahısa buradan sesleniyorum, ben o cep telefonunu satıp kızımın okul ihtiyaçlarını alacaktım. Ama bunu yapamadım. Ayrıca telefonsuz kaldım. 3 ayda aldığım bin 700 lira engelli maaşıyla geçindiğim için yeni bir cep telefonu da alamadım. GSM hattım da telefonun içinde gittiği için yenisini arkadaşımdan borç para alarak çıkarabildim’’ dedi.

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