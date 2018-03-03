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Spor

Bedensel Engelli Milli Kayakçı Mehmet Çekiç, Olimpiyatlarda Türkiye'yi tek başına temsil edecek

ERCAN ATA-ANKARA / DHA Güney Kore'in PyeongChang şehrinde 9 -18 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi bedensel engelli milli kayakçı Mehmet Çekiç, alp disiplini dalında temsil edecek

03 Mart 2018 18:14

ERCAN ATA-ANKARA / DHA

Güney Kore\'in PyeongChang şehrinde 9 -18 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi bedensel engelli milli kayakçı Mehmet Çekiç, alp disiplini dalında temsil edecek.
2014 yılında Rusya\'nın Soçi kentinde yapılan Paralimpik Kış Oyunları\'nda Türkiye, tarihinde ilk defa erkekler alp disiplini kayakta Esat Hilmi Bayındırlı ve Mehmet Çekiç tarafından temsil edilmişti. 2018 yılında ise Mehmet Çelik, 2. defa paralimpik oyunlarında tek sporcu olarak Türkiye\'yi temsil edecek. Fransa\'da yaşayan bedensel engelli milli sporcu Mehmet Çekiç, hazırlıklarına Erciyes Kayak Merkezi\'nde devam ediyor. Milli sporcu Çekiç, 8 Mart\'ta Olimpiyatlar için Kore\'ye gidecek.

(FOTOĞRAFLI)

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