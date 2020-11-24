Bedensel engelli memur adayının Diyanet’e ataması, “Zihinsel engellisin” denerek iptal edildi

Engelli bireylerin kamuya atamalarında şart koşulan EKPSS’den yeterli puanı alarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan bedensel engelli memur adayının işlemleri, “Zihinsel engellisin” denilerek iptal edildi. Diyanet’in oluşturduğu komisyonca iptal edilen atama işlemi, yargıya taşındı.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, İHL mezunu olan ve hafızlık belgesi bulunan engelli yurttaş, edinilen bilgiye göre EKPSS 2019’da memur olmak için yeter puanı aldı. Araması Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan yurttaşın işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca oluşturulan atama komisyonunca durduruldu. Komisyonun atama durdurma gerekçesi ise tepkilere neden oldu. Komisyonun, bedensel engeli bulunan yurttaşın zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle atama işlemini durdurduğu bildirildi.

Zihinsel muayene istendi

Engelli raporunda zihinsel engelli olduğuna ilişkin herhangi bir ibare bulunmamasına karşın ataması iptal edilen yurttaş, yaşadığı haksızlığı yargıya taşıdı. Yurttaşın atama iptal kararına yönelik yürütmeyi durdurma talebini reddeden mahkeme, “Zihinsel ve ruhsal muayene” istedi. Memur adayının zeka puanının 112 olduğu, hiçbir ruhsal hastalığı olmadığı öğrenilirken yargı sürecinin devam ettiği ifade edildi