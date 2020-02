Bedensel engelli liseliler, hayata basketbolla tutundu

İstanbul\'da eğitim gören lise öğrencileri, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbolu eğitmenleri eşliğinde basketbol öğreniyor

Proje Koordinatörü Özgür Aydemir: \"Sadece bir gün değil, her gün engelin farkında olmalıyız\"

Okul Müdürü Sinan Çakır: \"Bu projenin bütün okullara örnek olmasını diliyorum\"

Anne Ayşe Yurtbaşı: \"Çocuklarımızın potayla bütünleşip, basket atabilmelerine inandıkları için çok mutlu olduk\"

Bedensel engelli öğrenci Nilay: \"Bu projede yer almak çok güzel bir duygu\"

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA

İstanbul\'da eğitim gören bedensel engelli lise öğrencileri, tekerlekli sandalye basketbolu oynayarak yaşama tutunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın Gençlik Projeleri tarafından desteklenen ve Beşiktaş Kulübü\'nün de katkı sağladığı, \"Engelin Farkındayım, Engellilerin Yanındayım\" projesi ile İstanbul\'da eğitim gören bedensel engelli lise öğrencilerine tekerlekli sandalye basketbolu öğretiliyor.

Süleyman Seba Spor Salonu\'nda, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol eğitmenleri gözetiminde haftanın belli günlerinde yapılan eğitimlerde bedensel engelli öğrencilerin, sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Projenin Koordinatörlüğünü yapan felsefe öğretmeni Özgür Aydemir, bedensel engelli öğrencilere spor yaptırarak, biraz daha hayata tutunmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın desteklediği bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile İstanbul\'da eğitim alan bedensel engelli bazı öğrencilerimize ulaştık. Gönüllülük esasına dayanarak, hep birlikte bir spor aktivitesi gerçekleştirmek istedik. Bu noktada Beşiktaş Kulübü bize çok büyük bir destek verdi ve tekerlekli sandalyede bedensel engelli öğrencilere bir antrenman yaptırmayı planladık. Şu an için de projemizin bu noktasında İstanbul\'da eğitim gören bedensel engelli öğrencilerimizle antrenman yapıyoruz. Onların hayata katılmalarında en önemli olgulardan birinin de spor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü spor, bizim için en güzel sosyalleşme ve hayata tutunma alanlarından bir tanesi. Bu noktada bedensel engeli olan öğrencilerimize spor yaptırarak, biraz daha hayata tutunmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi.

\"SADECE BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN ENGELİN FARKINDA OLMALIYIZ\"

Öğrencilerin ailelerinden de çok olumlu sözler duyduklarını dile getiren Aydemir, \"Veliler, çocuklarıyla ilgili, \'İlk etapta hiç gelmek istemedi. Artık her gün gelmek istiyor\' ifadelerini kullanıyor. Bu da bizim için çok önemli ve güzel bir oluşum. Biz sadece şunu istiyoruz; \'sadece bir gün değil, her gün engelin farkında olmalıyız.\' Bu nedenle projeyi başlattık. Amacına da ulaştığını düşünüyorum. Ancak daha yapacak çok işimiz var. İlerleyen dönemlerde Mili Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda çok güzel işler yapıyor. İlerleyen yıllarda çok daha olumlu bir hale geleceğine inanıyorum\" şeklinde konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ ÇAKIR: \"BU PROJENİN BÜTÜN OKULLARA ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM\"

Bingül Erdem Anadolu Lisesi\'nin okul müdürü Sinan Çakır da, bu projenin diğer okullara da örnek olmasını dileyerek, \"Özgür hocamız bir gün bana gelip, böyle bir projesi olduğunu söyledi. Okul müdürü olarak da destek vermemi istedi. Kendisi çok heyecanlıydı ve O\'nun heyecanını ben de ortak oldum. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane bölgesindeki okulları tarayarak, bedensel engelli liselilere ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın desteklediği bütçeden de faydalanarak bu projeyi birlikte yürüttük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzda farkındalık oluştu ve oluşturmaya da devam ediyoruz. Bütün okullara örnek olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Liseli öğrencilere tekerlekli sandalye basketbolun eğitimi konusunda yardımcı olan genç sporcu Ahmet Ürkmez de, \"Bu proje, engelli öğrencilerin daha aktif olarak spor yapabilmelerini amaçlıyor. Bir kaç haftadır da sporumuzu yapmaya devam ediyoruz. Bu sporun tekniklerini yavaş yavaş öğreniyorlar. İnşallah gelecekte iyi bir tekerlekli basketbol oyuncusu olurlar\" şeklinde konuştu.

ANNE AYŞE YURTBAŞI: \"ÇOCUKLARIMIZIN POTAYLA BÜTÜNLEŞİP, BASKET ATABİLMELERİNE İNANDIKLARI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK\"

Anlamlı projede yer alan öğrencilerden Nilay Yurtbaşı ise duygularını, \"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Böyle bir proje için Özgür hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projede yer almak çok güzel bir duygu\" diyerek ifade etti.

Anne Ayşe Yurtbaşı ise, çocuklarının basketbol oynama heyecanlarına ortak oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, \"Nilay adına tabii ki çok mutluyuz. Belki de hayal edemediğimiz bir duyguydu basketbol sahasında olmak. Seyrederken bile heyecan veriyordu ki, bu potaya Nilay ile birlikte yakın olmak çok mutluluk verici bir duygu. 4 haftalık süreç içerisindeki heyecanı Nilay ile biz de yaşadık. Çocuklarımızın potayla bütünleşip, basket atabilmelerine inandıkları için çok mutlu olduk. Çok güzel bir proje. Keşke her zaman bunun gibi projelerde bir arada olsak ve çocuklarımız hep eğlense. Herkese çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı\'nda yer alan diğer sporcular da, böyle bir projeyle karşılaşınca ilk başta karar veremediklerini vurgulayarak, \"Ama iyi ki katılmışım böyle bir projeye. Beni hayata daha çok teşvik ediyor. Bu nedenle çok mutluyum. Burada çok eğlenerek vakit geçiriyoruz\" ifadelerini kullandılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bedensel engelli öğrencilerin basketbol eğitimi alması

- Basketbol oynamalarından görüntüler

- Özgür Aydemir ile röportaj

- Sinan Çakır ile röportaj

- Eğitmen ile röportaj

- Anne Ayşe Yurtbaşı ve kızı Nilay ile röportaj

- Sporcuların açıklamaları

- Ailelerin çocuklarını sandalyeden kaldırarak salondan ayrılması

- Genel detaylar

HABER-KAMERA: Gökhan HEBEPCİ - FOTOĞRAF: AKIN ÇELİKTAŞ - İSTANBUL / DHA