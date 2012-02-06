Bedensel engelli kadına vahşet

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3 çocuk annesi Şenay Oktar'ın uğradığı akıl almaz işkence, eşi Keramettin Oktar'ın jandarmaya giderek "Karıma saldırdılar" demesiyle ortaya çıktı.Rüstemler Mahallesi'ndeki eve giden jandarmanın perişan halde acılar içinde kıvranırken bulduğu Şenal Oktar, çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hemen müdahelis yapılmaya başlanan talihsiz kadın, polise verdiği ifadede, "Beni bu hale eşim getirdi" dedi.Bedensel engelli olan ve Keramettin Oktar ile 13 yıllık evli olduğunu söyleyen Şenay Oktar, eşiyle 4 gün önce tartıştıklarını, tartışma sırasında da sinirlenen eşinin eline aldığı keserle başı ve ayaklarına vurduğunu, sonra da kaynar su ile kendisini haşladığını söyledi.Vücudunda kesikler oluşan Şenay Oktar, "Ben acı içinde kıvranırken kocam ayağa kalkmamam için üzerime kaynar su döktü" dedi.Çocukların gözleri önünde eşi tarafından işkenceye uğrayan Şenay Oktar, "Beni hastaneye götürmeyerek 4 gün boyunca evde tuttu. Sürekli tehditler savuruyordu. Komşularım şüphelenmeye başlayınca jandarmaya gitmek zorunda kaldı. Ama onlara da 'Saldırdılar' diye yalan söylemiş" dedi.Vücudunda kırıklar, kesikler ve yanıklar bulunan Şenay Okyar, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gece esrar içtiği için çok kötüydü. Eve gelerek odalarda başka erkek aradı. Benim eve başka erkek aldığımı iddia etti. Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Evde kimseyi bulamayınca bana saldırdı. Ayaklarıma ve kafama keserle vurdu. Üzerime kaynar su döktü. Şikayetçiyim."Jandarmanın gözaltına aldığı Keramettin Okyar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.