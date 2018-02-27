Bedenleriyle 'ay- yıldız' oluşturup, Mehmetçiğe selam gönderdiler

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü ilçesinde lise öğrencileri, Suriye\'nin Afrin kendinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için okul bahçesinde Türk bayrağının simgeleri olan ay- yıldızı oluşturup, Atatürk\'ün gençliğe hitabesini okudu.

Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Sinan Akdal, bilişim teknolojileri öğretmeni Fatma Ekerbiçer ile müdür yardımcısı Cebrail Özdemir\'in öncülüğünde okulun bahçesinde hazırlanan koreografide öğrenciler, bedenleriyle Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldız şeklini oluşturdu. Afrin\'deki Mehmetçiklere destek olmak amacıyla bir araya gelen öğrenciler daha sonra Atatürk\'ün gençliğe hitabesini okudu.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Hanifi Öncül ve Cuma Uykun\'un da yer aldığı organizeyle ilgili bir açıklama yapan Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Gözel, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bu devleti bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Öğrencilerimizin ay yıldızlı bayrağımızı oluşturan hilal ve yıldız temalı çalışması bizleri gururlandırdı. Türk bayrağını temsili olarak canlandırdılar. Ülkemize ve milletimize verilebilecek en büyük armağan gençlerimizin yetiştirilmesidir. İstanbul\'un fethinden Çanakkale\'ye, 15 Temmuz\'dan bugün Zeytin Dalı Harekâtı\'na kadar her hakkın mücadelesinde ordumuz halkıyla hak yolunda zaferler kazandı. Bugün de kızlarımız ve gençlerimiz Çanakkale\'de omzunda mermi taşıyan Ayşe teyzelerimizin, 15 Temmuz\'da tankın önüne durarak zulme karşı gelen Fatma teyzemizin bilinci ve ruhuyla Afrin\'de operasyon yapan şanlı ordumuzun her zaman yanındadır. Bu etkinlikte emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum.\"



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