Genç şarkıcı, üstsüz çektiği klibinde bedenini dikenli tellerle doladı. 20 Ekim’de web sitesinden yayınladığı yeni single’ıyla büyük beğeni toplayan Rihanna, şarkının sözlerinde, hayatın bir Rus ruleti oyunu olduğunu ve sıranın kendisine geldiğini söylüyor.Her giydiği taklit edilen Rihanna’nın son klibinde bedenine doladığı telleri hayranlarının nasıl bir formülle taklit edeceği ise internet forumlarında en çok tartışılan konulardan biri.