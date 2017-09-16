Beden eğitimi derslerinden ‘rahat-hazır ol’ komutu çıkartıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni müfredatına ilişkin öğretmenlere verdiği seminerler kapsamında içerik tartışması da devam ediyor. Bakanlığın hazırladığı “Beden Eğitimi ve Spor” dersi müfredatında yer alan ancak ayrıntılı olarak bilgi verilmeyen “Sıralanma ve dizilişlerle ilgili komutları uygular. Tören ve kutlamalarda verilen komutları uygular” ifadesinin altından bir “komut” değişikliği çıktı.

Yeni müfredat çerçevesinde verilen eğitimlere katılan beden eğitimi öğretmenleri, derslerde artık “rahat- hazır ol” komutunun kullanılmayacağını, onun yerine “Lütfen dikkat” komutunun getirildiğini öğrendi.

Ayrıca derse uygun kıyafet bütünlüğünün performans notunu etkilemesi de kaldırıldı. Bu değişiklik beden eğitimi derslerinde ‘uygun kıyafet’ olarak kullanılan eşofman zorunluluğunun kaldırılması olarak yorumlandı. Edinilen bilgiye göre öğretmenlere “öğrencileri serbest bırakın” uyarısında bulunuldu.

Beden eğitimi öğretmenliği kökenli Eğitim-İş Genel Sekreteri Ebru Sungar, “Beden eğitimi derslerinde ‘rahat-hazır ol’ komutunun kaldırılması, bir planın parçasıdır. Demek ki İstiklal Marşı ve saygı duruşunda da bu komutlar kullanılmayacak” dedi. Beden eğitimi dersinin, eğitimin olmazsa olmazları arasında yer aldığını ve çocukların/ gençlerin gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayan Sungar, eşofman şartının kaldırılmasını da şöyle yorumladı:

Türban hamlesi mi?

“Spor faaliyetlerine dair bir derste eşofmanı şart koşmamak, bu ders sadece göstermelik yapılsın demektir. Yakında beden eğitimi dersini de kaldırabilirler. Genel olarak türbanlı kız çocuklarının beden eğitimi dersine katılmayı doğru bulmadığı ya da ailelerinin bundan rahatsız olduğunu gözlemliyoruz. Bu bakış açısını eğitimle, çağdaşlıkla aşmak ve çocuğa ulaşmak gerekirken tersine bir adım attılar. O kız çocukları, artık beden eğitiminden fiilen muaf tutuldu. Yazık! Eğitim-İş’li öğretmenler olarak bu gerici müfredatı da, onun Cumhuriyet düşmanı dayatmalarını da kabul etmiyoruz. Uygulamayacağız!” Sungar, beden eğitimi öğretmenlerine derslerine, alanlarına sahip çıkması çağrısında bulundu.