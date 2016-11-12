Beden dili uzmanları, First Lady buluşmasını yorumladı: Michelle Obama hangi mesajı verdi?

Beden dili uzmanları, halef ve selef First Lady'ler Michelle Obama ile Melania Trump'ın görüşmesindeki şifreleri anlattı.

Michelle Obama ve Melenia Trump'ın görüşmesi perşembe günü Beyaz Saray'da gerçekleşti. Uzmanlara göre, özellikle Michelle Obama'nın kıyafeti dikkat çekti. Hürriyet'ten Sevin Turan'ın haberine göre, söz konusu giysi, tasarımcı Narciso Rodriguez'in imzasını taşıyan, önü turuncu işli koyu mor bir takım.

Öncelikle renk tercihi dikkat çekici. Koyu mor matem rengi olarak görülüyor ve ABD'nin belli kesimlerinde, seçim sandığından Trump'ın çıkması dolayısıyla hissedilen ruh halini yansıtıyor. Hillary Clinton'ın da yenilgiyi kabul ettiği konuşmasını yaparken mor bir Ralph Lauren takım giymesi dikkat çekmişti.

Öte yandan morun Demokratların rengi maviyle Cumhuriyetçilerin rengi kırmızının karışımı olması da önemli bir detay. Michelle Obama'nın mor tercihiyle yeni dönemde iki tarafın işbirliğine yönelik bir mesaj verdiği, Trump'a "tüm Amerikalıların başkanı olma" sözünü hatırlatmak istediği de yapılan yorumlar arasında.

Son olarak, morun kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesini savunan hareketin seçtiği üç renkten biri olduğu ve geleneksel olarak feminizmle bağlantılandırıldığını da unutmamak gerek.

Uzmanların görüşleri şöyle:

"Sadece renk değil"

Michelle Obama'nın kıyafetinin önemi sadece mor olması değil elbette. Obama'nın daha önce defalarca halkın karşısına çıkmak için çalışmalarını tercih ettiği tasarımcı Narciso Rodriguez, Küba asıllı göçmen bir ailenin oğlu ve tam bir "Amerikan rüyası" örneği.

Yani Obama'nın bu tercihiyle hem Trump'ın kampanyası sırasında hedef tahtasına oturttuğu göçmenlere verdiği desteği sergilediği, hem de Başkan Obama'nın Küba'yla yeniden başlattığı diplomatik ilişkilerin sürmesi yönündeki ümidini ifade ettiği söylenebilir.

Yeni first lady Melania Trump'a gelince, onun giyim kuşam tercihi, bir başkanlık münazarasında giydiği 1100 dolarlık pembe Gucci gömleği dışında henüz Amerikan basınında çok fazla haber olmadı. Giysilerini kendi seçen, özel bir stilistle çalışmayan Trump'ın henüz belli bir tasarımcı tercihi de öne çıkmış değil.

Ancak Beyaz Saray'daki gibi görüşmelerde yeni first lady'lerin genelde pastel renkler giydiği biliniyor. Bu nedenle Trump'ın siyah elbisesi tepkilere neden oldu. Örneğin Yahoo News "Melania Trump Beyaz Saray'a giderken cenaze giysisi giydi" başlığıyla duyurdu görüşmeyi.

Bununla birlikte moda uzmanları Melania Trump'ın kıyafetleriyle mesaj vermesi için henüz erken olduğunu da belirtiyor. Selefi gibi mesajlı bir gardırop seçip seçmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.