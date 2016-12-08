Bedelsiz ayrılan Emre Çolak değerini katlıyor

Galatasaray'dan bedelsiz olarak Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak'ın değeri, son haftalardaki performansıyla birlikte 4 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Real Sociedad'ı 5-'le geçen Deportivo'da, Emre Çolak ayakta alkışlanan isimdi.

5-1 sona eren maçta 2 gol atan Florin Andone de Galatasaray'ı üzen isimler arasındaki yerini aldı. Rumen futbolcu, yaz döneminde uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak sarı-kırmızılılar Kolbein Sigthorsson'u kiralamayı tercih etmişti.

Ahmet Bulut istenmeyen adam!

G.Saray yönetimi, Emre'nin İspanya'ya gitmesinin baş sorumlusu olarak menajer Ahmet Bulut'u görüyor.

O günden bu yana Bulut ile çalışmayan sarıkırmızılıların, ara transfer döneminde de ünlü menajerle iş yapmama kararı aldıkları ifade edildi.