'Bedelliyi orduyla görüşeceğim'

T24 - Başbakan Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili taleplerini Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile konuşacağını canlı yayında açıkladı.



Başbakab Recep Tayyip Erdoğan, atv'de katıldığı Başbakan ile Gündem programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Programda Sabah gazetesi yazarı Hasan Bülent Kahraman'ın sorusu üzerine bedelli askerlik de gündeme geldi. Kahraman'ın "Bedelli askerlikle ilgili bize gelen e-postaları artık bilgisayarımız almıyor. Bu konuda bir girişim olacak mı" sorusuna karşılık Başbakan Erdoğan, "Siz o mailleri bir klasör haline getirip Milli Savunma Bakanlığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na gönderin" dedi. Aynı e-postaların bakanlığa da gönderildiğini belirten Kahraman'a Erdoğan, "O zaman ben bu konuyu Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla görüşeyim. Detayları görüşmemiz lazım. Detayları öğrenemeden bir değerlendirme yaparsam yanlış olur" dedi.