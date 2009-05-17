Bedelliye 'taksit ve yaş büyütme' de engel

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 125 bin 834 kişinin yararlandığı bedelli askerlik uygulamasına yeniden gidilmemesinin bugüne dek gündeme gelmeyen iki nedenini daha açıkladı.



Milliyet’ten Önder Yılmaz’In haberine göre, Gönül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un açıkladığı, “Asker ihtiyacı olduğu için bedelli askerliği uygulamıyoruz” gerekçesinin yanı sıra bedelli taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle açılan davalar ve yaş büyütme işlemlerinin de sorun yarattığını kaydetti.



Gönül, MHP Adıyaman Milletvekili Alim Işık’ın bedelli askerliğe ilişkin sorularını yanıtlarken, bugüne kadar 16 Nisan 1987, 21 Mayıs 1992 ve 2 Kasım 1999 tarihi olmak üzere üç kez bedelli uygulamasına gidildiğini anımsattı.



Bu uygulama çerçevesinde toplam 125 bin 834 kişinin bedelli askerlikten yararlandığını belirten Gönül, uygulamanın ülke ekonomisine katkısının kanunun çıktığı yılın döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini ifade etti. Gönül, bedelli askerliğin yeniden uygulanamamasına ilişkin bugüne kadar kamuoyuna yansımayan iki gerekçeyi de şöyle açıkladı: “Taksitlerini zamanında ödeyemediklerinden kapsam dışına çıkarılan vatandaşlarımızın birçoğu, yeniden kapsama alınabilmek için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açmışlar, bu nedenle uzun süre silah altına alınamamışlardır. Uygulama kapsamında doğumları itibariyle yararlanma hakkı bulunmayan bazı vatandaşların, Askerlik Kanunu’nun 81. maddesi gereğince (bedelli askerlik maddesi), askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş tashihlerinin askerliklerine bir etkisi bulunmamasına rağmen, mahkeme kararıyla yaşlarını büyüterek bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmek için müracaat ettikleri görülmüştür.”



Yeni çalışma yok



Gönül, her askere alma döneminde, Genelkurmay Başkanlığı’nca belirlenen kaynağın TSK’nın ihtiyacından fazla olması durumunda bedelli uygulamasına gidildiğini belirterek, “Bugün kaynağın ihtiyacı karşılama oranı yüzde 65 olduğundan, bedelli askerlik uygulamasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır” dedi.



