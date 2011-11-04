T24 LogoT24 Logo
Politika

Bedelli askerlik çalışması bayramdan sonra TBMM (A.A)

04 Kasım 2011 14:07

-Bedelli askerlik çalışması bayramdan sonra TBMM (A.A) - 04.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili çalışmaya ''bayramdan sonra başlayacaklarını'' söyledi. Yılmaz, Mecliste gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili soruları üzerine, ''Arkadaşlar çalışmayı yapıyorlar'' dedi. Çalışmanın ne zaman biteceğiyle ilgili zaman veremeyeceğini ifade eden Yılmaz, ''Çalışma bittiğinde sayın Başbakanımıza arz edeceğiz ve açıklamayı yapacak'' diye konuştu. Bir soru üzerine zaman veremeyeceğini yineleyen Yılmaz, ''Arkadaşlar çalışmayı ne zaman bitirirlerse onlardan alacağım ondan sonra da değerlendireceğim'' dedi. ''35 yaş sınırıyla'' ilgili bir başka soru üzerine Yılmaz, ''Bununla ilgili kimin açıklaması lazım? Benim değil m? Benden duyarsanız inanın, benden duymazsanız inanmayın. Çalışma önce benim elime gelecek benden sonra da Başbakanımıza gidecek. Özü bu'' diye konuştu. Yılmaz, bir gazetecinin, ''Yeni başlayan bir çalışma mı?'' sorusuna ''Bayramdan sonra başlayacağız'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24