-Bedelli askerlik çalışması bayramdan sonra TBMM (A.A) - 04.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili çalışmaya ''bayramdan sonra başlayacaklarını'' söyledi. Yılmaz, Mecliste gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili soruları üzerine, ''Arkadaşlar çalışmayı yapıyorlar'' dedi. Çalışmanın ne zaman biteceğiyle ilgili zaman veremeyeceğini ifade eden Yılmaz, ''Çalışma bittiğinde sayın Başbakanımıza arz edeceğiz ve açıklamayı yapacak'' diye konuştu. Bir soru üzerine zaman veremeyeceğini yineleyen Yılmaz, ''Arkadaşlar çalışmayı ne zaman bitirirlerse onlardan alacağım ondan sonra da değerlendireceğim'' dedi. ''35 yaş sınırıyla'' ilgili bir başka soru üzerine Yılmaz, ''Bununla ilgili kimin açıklaması lazım? Benim değil m? Benden duyarsanız inanın, benden duymazsanız inanmayın. Çalışma önce benim elime gelecek benden sonra da Başbakanımıza gidecek. Özü bu'' diye konuştu. Yılmaz, bir gazetecinin, ''Yeni başlayan bir çalışma mı?'' sorusuna ''Bayramdan sonra başlayacağız'' karşılığını verdi.