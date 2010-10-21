Bedelli ve tek tipte karar günü

T24 - Erdoğan ile Genel Kurmay Başkanı bugün görüşecek. Bedelli ve tek tip askerliğe ilişkin son kararları verecekler.

NTV'nin verdiği haber şöyle:



Askerlik çağına gelmiş milyonlarca gencin gözü kulağı, bugün Genelkurmay’dan ve Hükümet’ten gelecek haberde olacak.



Haftalardır beklenen buluşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, tek tip askerlikle ilgili çalışmayı Başbakan Erdoğan'a sunacak.



İlk sızan bilgilere göre, Genelkurmay, eğitim durumuna bakılmaksızın herkes için aynı süre askerlik modelini istiyor. Hükümet’in ise buna karşı çıktığı, üniversite mezunları için süre ayrıcalığının devam etmesini istediği belirtiliyor.



Ayrıca, Başbakan Erdoğan’ın çalışmaya bedelli askerliğin de dahil edilmesini önerdiği kaydediliyor.



Kulislerde ise, altı aylık kısa dönem askerlik süresinin sekiz aya çıkacağı, 15 aylık uzun dönem askerliğin ise 12 aya ineceği konuşuluyor. Yedek subaylığın ise kapsamı daraltılarak devam edeceği de sızan bilgiler arasında.



Genelkurmayın bedelli konusuna sıcak bakmadığı, ancak belli bir yaşın üstüne bedelli hakkı verilebileceği de öne sürülüyor.