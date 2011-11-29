-Bedelli tasarısının görüşmeleri başladı TBMM (A.A) - 29.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Tasarıya ilişkin gruplar adına ilk sözü CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi aldı. Tasarıya göre, 30 yaşından gün almayanlar, 30 bin TL karşılığında bedelli askerliği hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak. İşçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.