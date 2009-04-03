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Politika

'Bedelli' Meclis gündeminde!

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, bedelli askerlik için düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.

03 Nisan 2009 03:00

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, konuyu meclis gündemine getirdi. Bedelli askerlik için düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.


Köse, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, bugüne kadar kaç kez ve hangi tarihlerde bedelli askerlik için yasa çıkarıldığını öğrenmek istedi.

Çıkarılan bedelli askerliklerin ekonomiye ne kadar katkı sağladığını da öğrenmek isteyen Köse, 'Önümüzdeki süreçte, bedelli askerlik çıkarılmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapılması hükümetinizce düşünülmekte midir?' diye sordu.

CHP'nin bedelli askerlikle ilgili attığı bu adım, bedelli askerlik beklentisi içinde olanlar için heyecan yarattı.

Bu arada CHP'nin olası bir bedelli askerlik yasası konusunda olumlu yaklaşım sergilediği öğrenildi. Bedelli askerlik yasası bekleyenler heyecanla en kısa sürede bu konuda ciddi bir adım atmasını bekliyor.

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