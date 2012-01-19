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Politika

Bedelli başvurusu 10 bini aştı İZMİR (A.A)

19 Ocak 2012 16:11

-Bedelli başvurusu 10 bini aştı İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının 10 binin üzerine çıktığını, bu sayının 100 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorusuna şu cevabı verdi: ''Şu anda bedelli askerlik başvuru sayısı 10 binin üzerine çıktı. Hedefimiz, yaklaşık 100 bin kişi olur diye bekliyoruz. 6 aylık başvurma süresi var. Başvurduğu zaman yarısını yatırıyor. Geri kalanın yarısını da 6 ay sonra yatırıyordu. Ulusumuzun genel özelliği, son günü bekleriz. Müracaat edilir diye düşünüyoruz. Geri kalan yarısında bir 6 ay kazanacağından bir yıllık süreye yaymış olur. 10 bini geçtik. 100 bini yakalarız diye düşünüyoruz.'' -Teksas Valisinin sözleri- Milli Savunma Bakanı Yılmaz, ABD'deki başkanlık seçimi için Cumhuriyetçilerden aday adayı olan Teksas Valisi Rick Perry'nin, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: ''Dışişleri Bakanlığımızın güzel bir açıklaması oldu. 'Siz 2 yaşındayken biz NATO'daydık dedi. Bunun dışında NATO Genel Sekreteri söyledi. 'Bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var' dedi. En güzel cevabı Dışişleri Bakanlığımız vermiş oldu. Türkiye dostluğuyla gurur duyulacak bir ülke. Bunu çok net söylüyorum. ABD Genelkurmay Başkanı benim de bulunduğum toplantıda 'Türklerin bir atasözü vardır' dedi. 'Söyle arkadaşını söyleyeyim seni. Biz Türkiye'ye dostumuz demekten gurur duyuyoruz' dedi.''

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