"Bedelli askerlikteki 28 gün eğitim şartı yanlış"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin "28 gün temel askerlik eğitimi verilecek. Bu da aslında yanlış bana göre, yani hem adamdan parayı alıyorsun hem de diyorsun ki 'Gel 28 gün askerlik yap'. Şimdi bunların çoğu da çalışıyor. Çalışan bir insan parayı yatıracak, 'Bedelli askerlikten faydalanıyorum' diyecek, 28 gün işinden ayrılacak" dedi.

Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il teşkilatında gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin gündemini oluşturan bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztunç, bedelli askerliğe karşı olmadığını ve Türkiye'nin profesyonel orduya geçmesi gerektiğini söyledi. Bedelli askerlik ile ciddi para toplanacağını belirten Ali Öztunç, "Bu para ne yapılacak? Ben bu paranın büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını, onlara verilmesini talep ediyorum. Şehit ailelerinin çocuklarının eğitimi için, şehit ailelerinin evi yoksa ev alınsın, çocuklarının eğitiminde kullanılsın, mağduriyet varsa mağduriyetleri giderilsin. Kalan kısmının ise erlere dağıtılmasını, erlerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitiminin de yanlış olduğunu ifade eden Ali Öztunç, şöyle dedi:



"28 gün temel askerlik eğitimi verilecek. Bu da aslında yanlış bana göre, yani hem adamdan parayı alıyorsun hem de diyorsun ki 'Gel 28 gün askerlik yap'. Şimdi bunların çoğu da çalışıyor. Çalışan bir insan parayı yatıracak, 'Bedelli askerlikten faydalanıyorum' diyecek, 28 gün işinden ayrılacak. Ya izin alamayacak, izin alabilse bile tatilini kaybetmiş olacak, izin alamazsa işinden olmuş olacak. 28 gün boyunca temel askerlik eğitimi verilmeyebilir. Bir de bunun çok ciddi bir masrafı var. 28 gün boyunca askerin botu, askerin kıyafeti, yemeği, şusu busu derken aldığın paranın bir kısmı oraya gidecek hiçbir anlamı kalmayacak. Madem bedelli askerlik çıkıyor, bana göre şahsi düşünce 28 güne gerek yok. Ama 'Bizi 28 gün temel askerlik eğitimi vereceğiz' diyorsa hükümet, benim hükümete bir çağrım var. AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki 6 milletvekilinden özel bir çağrım var. Gelin bu askerlere eğitimi Maraş'ta verelim. 500 bin askerin buraya geldiğinizi düşünsenize, kentin ekonomisine çok ciddi katkısı olur. Onların aileleri de gelir, oteller, restoranlar dolar. Yani ciddi bir anlamda şehirde canlılık olur ve şu yaz aylarında Kahramanmaraş'ın ekonomisi çok ciddi bir ivme kazanır."

