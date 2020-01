Bedelli askerlikte son gün yarın

Bedelli askerlik için başvurular yarın mesai bitiminde sona eriyor. Bedelli askerlik uygulamasından, fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerden istekli olanlar, askerlik şubelerine ya da yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18 bin lira veya karşılığı kadar yabancı parayı peşin ödemeleri şartıyla faydalanabilecek.

Daha önce herhangi bir nedenle bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlar ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, "askerliğe elverişli değildir" raporu alanlardan istekli olanlar da bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek.

Başvuruların geçerli olabilmesi için 18 bin liranın en geç yarın mesai bitimine kadar Halk Bankası IBAN No: (TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83), Ziraat Bankası IBAN No: (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38) ve Vakıflar Bankası IBAN No: (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00) hesaplarından birine yatırılmış olması ve dekontların askerlik şubelerine teslim edilmesi gerekiyor.

Yükümlüler başvurularını şahsen veya vekaletnamesi olan avukatları aracılığıyla yapabilecek. İlk müracaat askerlik şubesine uğramadan doğrudan e-Devlet üzerinden "www.turkiye.gov.tr" adresinden başlatılabilecek.



Askerliğe elverişli değildir raporu olanlar ile Kasım 2014 celbinde askere sevk evrakını almış ancak henüz kıtalarına katılmamış olan yükümlülerin bizzat askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları gerekiyor.

Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecek. 13 Şubat'tan sonra yapılacak olan başvurular veya ödemeler kabul edilmeyecek.