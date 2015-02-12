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'15 bin TL'lik bedelli taksidini geri ödeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bir önceki bedelli uygulamasında sadece ilk taksidini ödeyebilenlerin paralarını iade edeceklerini söyledi

12 Şubat 2015 01:36

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bir önceki bedelli askerlik uygulaması ile ilgili, "15 bin lira ödeyip üstünü ödemediği için bedelli askerlikten yararlanamayanların parasını iade ediyoruz" dedi.

TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bir önceki bedelli askerlik yasasında 30 bin TL olan bedeli iki taksitte ödeme imkanının getirildiğini hatırlattı; "Bir taksiti ödediler 15 bin ancak ikinci taksiti ödemediler. '15 bin ödemiştim, dolayısıyla da 3 bin daha ödeyeyim de ben de bu bedelliden yararlanayım' diye talepler vardı. Yasada böyle bir talep olmadığından 'siz 18 bin lira yatırın' diye hukuki bir görüş verildi.

Biz bir Bakanlar Kurulu kararı çıkardık, bedelli askerlikten dolayı 15 bin lira ödeyip ancak üstünü ödemediği için bedelli askerlikten yararlanamayan insanların bu parasını iade ediyoruz" dedi.

 

Diploma denkliği iptal edilenler

 

Bakan Yılmaz, diploma denkliği iptal edilenlerin bedelliden yararlanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:
"Diplomasının denkliği sayılmamış, askerliğini bitirmiş, tezkere de vermişsiniz; daha sonra diploması iptal edildiğinden dolayı veya sayılmadığından dolayı 'Sizin askerlik süreniz eksik kaldı' diyerek askere çağırıyoruz. Bu insanlar 'Bak, hiç askerlik yapmamış olanı bedelliden yararlandırıyorsunuz. Ben ise askerliğimin bir kısmını yaptım, hiç değilse bedelle ödeyeyim' diyor. Bana gelen yazıyı ben de imzalamadım ama bir şekilde Milli Savunma Bakanı namına Müsteşarımız bir şekilde cevap vermek durumunda kaldı. Doğru bir yaklaşım değil ancak bazen hukuk müşavirliğinden gelen o görüşlere de uymak durumunda kalıyorsunuz. Bunlar ne yapacaklar? İdarenin kabul etmeme işlemlerine karşı yargıya gidecekler, yargıda da benim yapmış olduğum bu açıklama da onlar lehine ilave bir delil olacak. Dolayısıyla, diploması herhangi bir şekilde denkliği kabul edilmediği için iptal olanların da bedelli askerlik yasasından yararlanması gerektiğini söylüyorum ancak Bakanlığımdan verilen cevap bunun karşısındadır."

 

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