"Bedelli askerlikte ihmal öldürdü" iddiası

Kütahya’da bedelli askerlik yapan 59 yaşındaki Bedrettin Akalın’ın ölümünün ihmalden kaynaklandığı ileri sürüldü. Akalın’ın koğuş arkadaşı askeriyedeki doktor tarafından zamanında hastaneye sevk edilmediği için durumunun ağırlaştığı ve geç kalındığı için yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı'nda bedelli askerlik yapan, hat sanatçısı olan beş çocuk babası Akalın, 22 Ocak günü askerliğini yaptığı sırada yaşamını yitirdi. Cuhmuriyet'ten Eren Can Keman'ın haberine göre, Akalın’ın koğuş arkadaşı “Bedrettin Akalın, ilk olarak 14 Ocak’ta rahatsızlandı. Revirdeki doktorlar ilaç yazıp yolladı. 18 Ocak’ta tekrar rahatsızlandı ve yine revirde ilaç yazılıp geri yollandı. Revire son gidişinden sonraki günlerde durumu daha da kötüleşti ve kan kusmaya başladı. Koğuşumuzdaki doktor arkadaş durumunun kötü olduğunu söyledi. Ölümünden 2 gün önce yani 22 Ocak’ta hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gittiğinde ileri derece zatürre olduğu söylenmiş. Yoğun bakıma yatırılmış” dedi.