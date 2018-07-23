Bedelli askerlikte firarilerle ilgili düzenleme olacak mı?

AKP'nin sunduğu bedelli askerlik teklifi bugün TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret neredeyse kesinleşirken; ilk etapta 28 gün olarak açıklanan süre ise 21 güne düşürüldü. Detaylar belli olurken, akıllara ise 'firarilerin' durumu takıldı.

TBMM önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilk olarak 28 gün süreceği açıklanan bedelli askerlikte sürenin sundukları teklifte 21 güne düşürüldüğünü söyledi. Muş, 25 yaş sınırı ve 15 bin TL'lik ücret konusunda ise bir değişiklik olmadığını söyledi.

Muş, "Firariler ile ilgili bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bununla ilgili usül ve esaslarla ilgili yetkili Milli Savunma Bakanlığına verilmekte. Milli Savunma Bakanlığı askerlik meselesini ilgilendiren, bütün vatandaşlarımızı dikkate alarak hareket edecektir. Bununla ilgili teknik hususları, usül ve esasları Milli Savunma Bakanlığı'na bırakıyoruz."