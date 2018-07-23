Bedelli askerliğe 28 gün düzenlemesi

AKP Grup Başkanvekli Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, bedelli askerlikteki eğitim süresinin 21 gün olmasını teklif edeceklerini söyledi.

31 Aralık 1993'ten önce doğanları kapsayan yaş limitinin ve 15 bin TL'lik bedelin değişmediğini ifade eden Muş, "Bedeli askerlik teklifi ile ilgili 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız" dedi.

TBMM önünde gazetecilere konuşan AKP Grup Başkanvekili Muş, teklif hazırlanıyorken tüm kesimlerin görüşleri, beklenti ve taleplerinin dikkate alındığını ifade ederek, "Sadece bir grubun veya belli bir grubun beklentileri dikkate alınarak hazırlanmadı, tarafların tamamının görüş ve beklentileri alınarak hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yaş 25, bedel 15 bin TL, süre olarak da 21 gün"

Teklife son şeklini TBMM'nin vereceğini belirten Muş, "Bizim şu anki teklifimiz bu şekildedir. 28 gün olarak vermiştir, 21 gün olarak yeni bir önerge komisyona sunacağız. Takdir TBMM'nin değerli milletvekillerinindir. Bedelde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yaş 25 yani 31 Aralık 1993 öncesi. Bedel 15 bin TL. Süre olarak da 21 gün olacaktır" diye konuştu.

MHP'ye: Her partinin farklı görüşleri olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin temel eğitimle ilgili açıklamasıyla ilgili de konuşan AKP'li Muş, şunları söyledi:

"Biz MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı sürdüreceğimizi söyledik. Türkiye'yi ilgilendiren temel meselelerde ortak hareket ediyoruz. Tabii ki her partinin farklı görüşleri olabilir. Ama şu an itibariyle biz tüm tarafları dinleyerek, bu teklifimizi 21 gün olarak revize ediyoruz."

MHP lideri Bahçeli, cuma günü (20 Temmuz) günü yaptığı açıklamada, bedelli askerlik teklifini olumlu bulduğunu belirterek, "Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır” demişti.