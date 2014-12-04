'Bedellide, asker kaçakları idari para cezası ödeyecek' haberi yalanlandı

Asker kaçaklarına ağır para cezaları getirilen ve halen yürürlükte olan 2013 yılında yapılan düzenlemeye göre hükümetin bedelli askerlik kararı sonrası 20 yıl asker kaçağı olan bir kişinin, bedelli askerlikten faydalansa bile 22 bin 285 lira idari para cezası vermek zorunda kalacağı öne sürülmüştü. Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bir açıklama yaparak, "Bedelli askerlikten yararlanacak olan asker kaçaklarından idari para cezası alınmayacak" dedi.

Radikal'den İdris Emen'in haberinde yer alan iddia şöyleydi:

2013 yılında askerlik süresi 15 aydan 12 aya indirilirken, 1111 sayılı askerlik kanununda yapılan değişiklikle asker kaçaklarına ağır para cezaları getirildiği ve halen yürürlükte olan uygulamaya göre yoklama kaçağı ve bakayalara uygulanan para cezaları, işlenen fiilin süresine göre belirleniyor. Düzenlemeye göre kendiliğinden askerliğe giden yükümlüler için daha az idarî para cezası verilirken, yakalanarak askerliğe götürülen yükümlülere ağır para cezaları kesiliyor.

22 bin lira para cezası

Uygulamaya göre bir yıla kadar bakaya kalanlar askerlik işlemlerini kendi rızasıyla yaparsa 593, ‘yakalanırsa’ 2 bin 376 TL ceza ödeyecek. Kademeli olarak artan cezanın en üst limiti ise 22 bin 285 lira. 20 yıl bakaya kalan kişi kendi rızasıyla askere giderse 22 bin 285 lira, yakalanırsa 46 bin 355 lira para cezası ödemek zorunda. Yani mevcut uygulamaya göre 20 yıl asker kaçağı olan bir kişi 18 bin lira karşılığında bedelli askerlik yapsa bile kanun gereği 22 bin 285 lira para cezası ödemek zorunda.

'Para cezalarına af çıkmalı'

Bakaya, yoklama ve asker kaçaklarına uygulanan idari para cezalarıyla ilgili genel bir af çıkartılması gerektiğini söyleyen Bedelli Askerlik Platformu Sözcüsü Ali Deniz Keşkür sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Asker kaçaklarına uygulanan para cezaları halen yürürlükte. Bu cezalar bedelli askerlikten faydalanacak binlerce insanı zor durumda bırakacak. Örneğin bir üyemize asker kaçağı olduğu için tam 14 bin lira para cezası kesildi. Yani bu arkadaşımız bedelli yapsa bile 14 bin lira para cezası ödeyecek. Mesela ben asker kaçağı olduğum için bedelliden faydalansam bile 4 bin 500 lira para cezası ödemek zorundayım. Ayrıca para cezalarını taksitlendirip ödeyeceklerine dair taahhüt verenler var. Para cezalarıyla ilgili kapsamlı bir af istiyoruz.”