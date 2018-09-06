Bedelli askerlikte 2. celp dönemi bilgileri açıklandı

6 Ekim’de silah altına alınacak bedelli askerlik 2. celp bilgileri, e-Devlet’te yayınladı.

Bedelli askerlik uygulamasının ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak. İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.

Gerekli işlemleri süresi içinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.