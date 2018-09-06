T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bedelli askerlikte 2. celp dönemi bilgileri açıklandı

Bedelli askerlikte yeni gelişme...

06 Eylül 2018 12:40

6 Ekim’de silah altına alınacak bedelli askerlik 2. celp bilgileri, e-Devlet’te yayınladı.

Bedelli askerlik uygulamasının ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. 

Milli Savunma Bakanlığı'nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak. İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak 

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.

Gerekli işlemleri süresi içinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

ETİKETLER

bedelli askerlikcelp bilgileri

İlgili Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması

"125 bin 344 kişi başvurusunu tamamladı"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24