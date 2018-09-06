Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için başvuru sayısını açıkladı. Buna göre 474 bin 955 kişi başvururken bu kişilerden 125 bin 344 kişi başvurusunu tamamladı.

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurt içinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurt dışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlanmıştı.