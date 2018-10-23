Bedelli askerlik yaparken kalp krizi geçiren er, hayatını kaybetti

Erzincan'da bedelli askerlik yaparken kalp krizi geçiren ve 11 gündür yoğun bakımda ünitesinde yaşam mücadelesi veren 29 yaşandaki piyade er Onur Yavuzoğlu hayatını kaybetti. Yavuzoğlu'nun cenazesi hastane bahçesinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi.

6 Ekim'de Erzincan'daki 59'uncu Topçu Er Eğitim Tugayı'na teslim olan Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim sabahı aniden rahatsızlanınca birliğin revirine, ardından da ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste kalbi duran Yavuzoğlu, yoğun bakımda 11 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsinin ardından er Yavuzoğlu için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi.

İstanbul'da toprağa verilecek

Törenin ardından uçakla İstanbul'a gönderilen Yavuzoğlu'nun cenazesi yarın Sarıyer'de toprağa verilecek. (DHA)