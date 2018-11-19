Bedelli askerlik yapan isim anlatıyor: Çarşaflar tertemizdi

Milliyet'ten Metin Uyar, 21 günlük bedelli askerlik hakkından yararlanırken yaşadıklarını anlattı. Uyar çarşafların temizliğine ilişkin olarak yaşadıklarını "Yatacağımız yere giderken attığım her adıma, zihnimde dönen sorular eşlik ediyordu. Yatacağımız yer temiz ve hijyenik miydi? Ranzaları ve çarşafları gördüğümde, derin bir 'Oh' çektim. Sanırım ilk kullanan bizdik, tertemizdiler" sözleriyle anlattı.

Uyar, Milliyet'te yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

Lisans, yüksek lisans, doktora derken sürekli ertelenen askerlik görevime doktoramın sonlanmasıyla gitmenin zamanı gelmişti. İşlerimin aksamaması gibi birçok nedenle 21 günlük bedelli askerlik iyi bir fırsattı. O nedenle açıklanır açıklanmaz hemen parayı yatıranlardandım. Ve şans o ki, ilk celpte gidecekler arasında yer aldım. 15 Eylül sevk tarihimdi. Bir günlük yol izniyle, 17 Eylül’de Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugayı’nda olmam gerekiyordu. İçimi bir heyecan kapladı. 21 günlük sürenin bir fırsat olduğunu bilmeme rağmen sosyal medyanın öncülük ettiği ve kulaktan kulağa yayılan dedikodular; içimdeki heyecanın kısa sürede kaygıya dönüşmesine yol açtı. Bedellilerin sevilmediği, gittiğimizde bize çok çektirecekleri ve daha neler neler… Hayatı boyunca masa başında, zihinsel güce dayalı çalışmış olan bir insan için büyük ölçüde beden gücünün ön plana çıktığı askerlik zaten yeterince zorlayıcı görünüyorken, daha fazlası nasıl olacaktı?

Ranza ve çarşaflar tertemizdi

Kayıt ve hızlı bir muayenenin ardından “Bavullarınızı yatakhaneye bırakın” dediler. Yatacağımız yere giderken attığım her adıma, zihnimde dönen sorular eşlik ediyordu. Yatacağımız yer temiz ve hijyenik miydi? Ranzayı kimle paylaşacaktık? Yanımdaki yatakta nasıl biri yatacaktı? Koğuşta kaç kişi olacaktık?... Ranzaları ve çarşafları gördüğümde, derin bir “Oh” çektim. Sanırım ilk kullanan bizdik, tertemizdiler. Ranzayı paylaştığınız kişi “buddy”niz oluyor. Buddy’im Metehan ile tanışıp onun da benim gibi akademisyen olduğunu öğrenmek mutluluk düzeyimi iyice arttırdı. Koğuşta çaprazıma ise Dr. Öğretim Üyesi olduğum üniversitede çalışan Murat Aslan’ın denk gelmesi büyük bir sürpriz oldu. “Bu kadarı da nasıl tesadüf oluyor?” diye düşünenleriniz olabilir. Şöyle ki; Murat bana hangi saatte tugaya gideceğini söyledi. Bu sayede yaklaşık aynı zamanlarda içeri girdik. Meğerse yatacağımız yerden, sırada duracağımız yere kadar her şeyimizi belirleyen numaralarımız; geldiğimiz saate göre veriliyormuş. Yani tanıdığınız biriyle aynı yere askere gidecekseniz, mutlaka önceden haberleşin ve aynı anda içeri girin. Birbirini takip eden numaralar alarak orada arkadaşınızla buddy bile olabilirsiniz.

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