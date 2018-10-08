Bedelli askerlik yapacak avukatlar için kanun teklifi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, avukatların, 21 günlük bedelli askerliği adli tatilde yapabilmeleri için TBMM Başkanlığı\'na kanun teklifi verdi.

CHP\'li Antmen, bedelli askerlik için başvuran avukatların 21 günlük temel askerlik eğitimlerini adli tatilde tamamlayabilmeleri için harekete geçti. Antmen\'in Meclis Başkanlığı\'na verdiği kanun teklifi yasalaşırsa bedelli askerlik yapacak avukatlar, bağlı bulundukları askerlik şubesine başvurarak, 21 günlük süreyi adli tatilde yapabilecek. Antmen, kanun teklifinde avukatların, yargılamanın temel aktörleri ve savunmanın temsilcilerini olduğunu belirterek, \"Hem kutsal savunma hakkı hem de yasal süreçlerin tamamında adeta bel kemiği olan avukatların iş yükü düşünüldüğünde zamanın ve zaman kaybının sadece avukatlar için değil; en başta vatandaşlarımız açısından ne türlü mağduriyetlere yol açacağı fark edilecektir\" dedi.

21 günlük mecburi hizmet süresi için bedelli askerlik hakkından faydalanmak isteyen öğretmenlerle ilgili doğru karar alınarak, tatil döneminde de yapmalarının sağlandığını belirten Antmen, şunları kaydetti:

\"Öğretmenler gibi avukatlar da 1136 sayılı \'Avukatlık Kanunu\'nda belirtildiği üzere kamu hizmeti yapıyor. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen avukatların 21 günlük zorunlu hizmet süresini adli tatil döneminde yapmalarının önünü açmak hem yargı kurumlarında aksamaların önüne geçecek hem vatandaşların olası mağduriyetlerinin engellenmesine neden olacak hem de öğretmenlere tanınan hakkın avukatlara da getirilmesiyle kamuda eşitlik sağlanmış olacaktır.\"

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