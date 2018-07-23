Bedelli askerlik süresine bir itiraz da işverenden geldi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bedelli askerlik tartışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, çalışanların kıdem tazminatı hakkına vurgu yapılarak, "28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılması uygun olacaktır" denildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bedelli askerlik ile ilgili değerlendirmede bulundu. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen imzası ile yapılan açıklamada, 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılmasının uygun olacağı belirtildi.

Öte yandan bu açıklama kamuoyu ile paylaşıldığında AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından sürenin 28 günden 21 güne düşürüldüğü açıklandı.

'İş kaybı' ve 'kıdem tazminatı' vurgusu

TİSK'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Askerlikle ilgili olarak kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde özel bir düzenleme mevcut olup, Kanun Teklifi kapsamındaki bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılıp ayrılamayacakları konusunda bir belirsizlik söz konusudur.

Konfederasyonumuz, 28 gün olarak öngörülen temel askerlik eğitiminin kaldırılması halinde kıdem tazminatı ile ilgili bu belirsizliğin giderileceği görüşünü taşımaktadır. Ayrıca bu kapsamda çalışan personelin 28 gün ücretsiz izinli olması nedeniyle işletmelerimizdeki yaşanacak iş kaybının da önüne geçilebilecektir.

"1 milyar TL'lik ek maliyet de ortadan kalkar"

Diğer taraftan, 28 günlük temel eğitim süresi, kamu maliyesi için yaklaşık 1 milyar TL tutarında ek bir maliyet doğuracaktır. Bu sürenin kaldırılması halinde kamunun da önemli bir tasarruf yapması mümkün olacaktır.

Sonuç olarak Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesindeki 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılması uygun olacaktır.”