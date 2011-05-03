-BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN? ANTALYA (A.A) - 03.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er uygulamasıyla daha fazla profesyonel askerin hizmet vereceğini, ardından bedelli askerliği düşünmenin daha kolay olacağını söyledi. Seçim bölgesi Antalya'da çalışmalarını sürdüren Bakan Gönül, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse ile görüşen Gönül, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gönül, demokrasinin olmazsa olmazlarından birinin de basın özgürlüğü olduğunu aktardı. Gönül, basının yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü kuvvet olarak anıldığını ifade ederek, denetlemede de basının önemli rol oynadığını kaydetti. Basının hayatın bir parçası haline geldiğini bildiren Gönül, ''Bundan da basın çok iyidir filan dediğimi zannetmeyin. Bazen şikayetçi olduğumuz da oluyor. Özellikle icraatınızın yanlış yansıtılması, laflarınızın tam olarak intikal ettirilmemesi gibi. Şikayetçi olduğum oluyor ama bugüne kadar herhangi bir haberden dolayı şahsımla ilgili, icraatımla ilgili herhangi bir tenkitten dolayı dava açtığımı hatırlamıyorum'' dedi. Üzüldüğü ve şikayetçi olduğu haberler olduğunu, bunları daha çok yazanlarla görüştüğünü aktaran Bakan Gönül, insanların hata yapmasının normal olduğunu, ancak bugüne kadar haysiyet meselesi yapacak bir durumun olmadığını söyledi. Gönül, ''Basınsız demokrasi olmaz, hür basınsız demokrasi hiç olmaz. Bunu kabullenmemek, demokrasiyi kabul etmemek olur'' diye konuştu. -''İSTERİZ Kİ HUZURLU BİR SURİYE OLSUN''- Gönül, bir gazetecinin, Libya ve Suriye'deki çatışmaların, ABD ile İran arasındaki gerginliğin sürdüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin bu gelişmelere bakışını sorması üzerine, mümkün mertebe çatışma olmamasını istediklerini, İran konusunda hep ''karşılıklı sükunet ve diploması'' dediklerini söyledi. Gönül, şöyle konuştu: ''Diğer çatışma alanlarında da aynı şeyi söylüyoruz. Halkın istediklerini mümkün mertebe yerine getiriniz, huzur bozulmasın diyoruz. Tabi Libya da bizim için çok önemli. Orada hala 4 fırkateynimiz, bir denizaltımız, altı F-16'mız, bir tanker uçağımız var. Ne için? İnsani yardım ve ambargo için. Biz hava müdahalesine karışmıyoruz. Ona prensip itibariyle karşıyız ama insani yardım, ambargo ve belli bir bölgede batının üyesi sıfatıyla görev aldık. Bu görevi 'masraf olur, insanlarımız niye zahmete girsin' demeden en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten askeri uçaklarımızla, nakliye uçaklarıyla büyük miktarda vatandaşımız Türkiye'ye taşındı. Hatta yabancılar taşındı. Sivil gemilerle taşınırken de firkateynlerimiz güvenliklerini sağladı. 22 binden fazla vatandaşımızı ve 5 binden fazla yabancıyı Libya'daki şartlardan kurtarmış olduk. Suriye bize daha yakın olduğu için, vizelerin kalktığı, Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin daha ileriye gittiği bir aşamada isteriz ki huzurlu bir Suriye olsun. Vatandaşlarının hayatlarından memnun olduğu bir Suriye ve iki kardeş ülke olarak en iyi ilişkilerimizi devam ettirelim.'' -BEDELLİ ASKERLİK- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli askerlikle ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki soru üzerine de bedelli askerliğin kanunda yer alan bir uygulama olduğunu; ancak kanunda askerlik çağına gelmiş kişilerden yeterli başvuru olması halinde bedelli askerliğin devreye gireceği yönünde hüküm bulunduğunu aktardı. Bugüne kadar yeterli müracaat olmadığı için bedelli askerliğin yürürlüğe koyulmadığını belirten Gönül, ''Yeni bir kanun çıkabilir mi? Olabilir. Çünkü TBMM'nin, hükümetin tasarrufuyla olabilir. Yeni bir kanun çıkarttık. Sözleşmeli er diye. Kanunun yönetmeliğini hazırladık. Bakanlıkların görüşlerine sunduk. En kısa zamanda yönetmeliği yürürlüğe koyup sözleşmeli erleri almaya başlayacağız. Zaten uzman erbaş kanunu yürürlükte. 6 tugay şu anda terör bölgesinde profesyonel asker olarak hizmet veriyor. Sözleşmeli er uygulamasıyla daha fazla profesyonel askerimiz hizmet verecek. Ondan sonra bedelliyi düşünmek daha kolay olacak. Bunu bir seçim malzemesi yapmaksızın Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre değerlendireceğiz'' diye konuştu. -EMEKLİ ASTSUBAYDAN TEPKİ- Bakan Gönül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesini de ziyaret etti. Bakan Gönül'ün derneğe girdiği sırada emekli astsubay olduğu öğrenilen Ahmet Öztaş, hazırladığı ''AKP milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün en son oy isteyeceği toplum astsubaylardır'' başlıklı bildiriyi Bakan Gönül'e uzatarak, astsubayların emeklilik haklarıyla ilgili tepki gösterdi. Bakan derneğe girerken Öztaş, polislerce uzaklaştırıldı. Gönül, ziyarette, gazilerin ülke için fedakarlıklar yaptığına dikkati çekerek, ''Fedakarlığın muhatabı olan insanların, bu fedakarlığı yapanlara borçları, vazifeleri ve mükellefiyetleri var. Türk halkı bunun idraki içerisindedir'' dedi. Ziyaret sonunda Bakan Gönül'e kalpak hediye edildi.