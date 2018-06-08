Bedelli askerlik iddiası: Yaş sınırı 28, ücreti 20 ya da 25 bin lira arasında

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da "Ekibimizle konuşup bu adımı atarız" diyerek açık kapı bıraktığı bedelli askerlik konusunda bir iddia ortaya atıldı. A Haber'in haberine göre, yaş sınırı 28 olabilir, ücretin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, 24 Haziran'da erken seçimlerin yapılacağının açıklanmasıyla beraber gündemden düşmeyen bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışma yaptığını duyurdu. Habere göre bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu belirtiliyor.

Bedelli ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Bedelli askerliğin 24 Haziran’da yapılacak çifte seçimden hemen sonra çıkarılacağı ifade ediliyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, mayıs ayı başında yaptığı açıklamasında bedelli askerliğin gündemlerinde olmadıklarını söylemişti. Erdoğan, Afrin ve Fırat Kalkanı harekatlarına değinerek "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla" demişti.

İnce ne dedi?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bedelli askerlikle ilgili şu fikirlerini dile getirmişti:

''Bedelli askerlik benim gündemimde yok. Kızabilirler bana, profesyonel ordu neden olmasın, Ama Türkiye'de devlet okullarında okumuş 8 ay gitmiş er olarak askerlik yapmış birisi olarak, kendi çocuğu askerlik yapmış bir çocuğun babası olarak, Türkiye'de bu terörle mücadele sorununu çözmeden ben böyle bir şeyi gündeme getirmem."

Akşener ne dedi?

Akşener henüz bedelli askerlikle ilgili güncel bir açıklamada bulunmadı. Ancak Akşener, bedelli askerlik konusu üzerinden hükümeti eleştirmişti:

"Kaç zamandır bedelli askerlik çıkmıyor. Neden? Çünkü bunların bedelli ile işleri bitti. Kendi çocuklarını kurtardılar. Ben diyorum ki madem operasyona bu kadar heveslisiniz kendi çocuklarınızı gönderin bu kadar basit. Kendi çocuklarınızı bu harekâtın ön saflarında, birliklerin içerisinde görmek istiyoruz."