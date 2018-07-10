Bedelli askerlik için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi çıkarılacak?

24 Haziran seçimleri öncesinde yeniden gündem olan ve AKP'nin de seçim vaatleri arasında yer alan bedelli askerlikle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabileceği belirtildi.

Habertürk TV’de bedelli askerliğe ilişkin soruyu yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Şentop, “Şahsi kanaatim, bu konu cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir” dedi.

"TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir"

Gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Habertürk Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem’in sorusu üzerine Şentop şu açıklamada bulundu:

“Anayasada cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir.”

"Meclis'in çalışma tarihleri değişebilir"

Bir diğer AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da bedelli askerlik düzenlemesi nedeniyle Meclis'in tatilinin ertelenebileceğini belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Meclis , otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu. Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre meclis 'in çalışma tarihleri değişebilir."