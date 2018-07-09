AKP'den bedelli askerlik açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesi nedeniyle Meclis'in tatilinin ertelenebileceğini söyledi.

Seçim sonrası bedelli askerlik düzenlemesinin ne zaman çıkarılacağı merak konusu olurken, AKP'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusu nedeniyle Meclis'in 15 Temmuz'dan sonra 1 Ekim'e kadar gireceği tatilin ertelenebileceğini söyledi.

Başkanvekili Muş, şunları kaydetti:

"Meclis , otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu. Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre meclis 'in çalışma tarihleri değişebilir."