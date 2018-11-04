Bedelli askerlik başvurusu için son saatler

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) başvuru yoğunluğu sebebiyle başvuru süresini 1 gün uzattı. MSB bedelli başvurusu için son tarihi 3 Kasım olarak belirlemişti, ancak gelen 730 bin başvurudan sonra son başvuru tarihini 4 Kasım olarak değiştirdi. Bedelli başvuruları bugün saat 17.00'da sona erecek.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek.