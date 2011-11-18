-Bedelli askerlik açıklaması Salı günü TBMM (A.A) - 18.11.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Kasım Salı günü düzenlenecek grup toplantısında bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulunabileceğini bildirdi. Elitaş, TBMM'de gazetecilerin, ''bedelli askerliğe'' ilişkin sorularını yanıtlarken, ''Önümüzdeki hafta muhtemelen bu işin son noktası konulacak. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum'' dedi. Mustafa Elitaş, şöyle devam etti: ''Önümüzdeki hafta muhtemelen Salı günü gündeme gelebilir. Tasarı haline geldikten sonra TBMM'ye gönderirler. TBMM kendi takvimi doğrultusunda bunu değerlendirir. Siyasi parti guruplarının bu konuya olumlu yaklaşımlarının var olduğunu biliyorum ama CHP konusunda kanaatim tam net değil. Çünkü grup başkanvekilinin biri 'hayır' diyor. Genel Başkan 'destekliyoruz' diyor. Hatta kanun teklifleri var. Şu anda CHP'nin sözcüsünün kim olduğu karışık ama Genel Başkan'ın söylediğine itimat etmek gerekiyor.'' CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin, ''konunun referanduma götürülmesi teklifinde bulunduğunun'' anımsatılması üzerine Elitaş, ''Sayın Hamzaçebi şunu bilmeli ki hiçbir kanun referanduma götürülemez'' dedi. Bir başka gazetecinin, ''Salı günü grup toplantısında mı açıklanır?'' sorusuna Elitaş, ''Muhtemelen öyle olur gibi geliyor'' yanıtını verdi.