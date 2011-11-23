‘Bedelli askerliğin en talihsizleri

T24 -

'Bu 1 ay geçmez'



Çok bozuldu

Şahan gitmiyor

'Aslan gibi gittik'



'18 yıl ABD'ye gidip geldim'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün ‘bedelli askerlik’ koşullarını açıklaması sanat dünyasında da büyük yankı buldu. 30 yaşından gün alanların 30 bin TL karşılığında yararlanacağı bedelli askerlik bazı ünlülerin yüzünü güldürürken, bazılarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bedelli askerlikten faydalanacak olan ünlüler arasında Kenan Doğulu (37), Yalın (31), Gökhan Özen (32), Murat Boz (31), Tolga Karel (33), Sarp Apak (30), Mete Horozoğlu (36), Mithatcan Özer (30), Onur Şan (30), Sinan Akçıl (31), Engin Akyürek (31) gibi isimler bulunuyor.Murat Dalkılıç (28), Kıvanç Tatlıtuğ (28), Burak Özçivit (27), Yağmur Atacan (28) ise yaşı tutmadığı için bedelli askerlikten faydalanamayacak. Vatan gazetesinin haberine göre, bedelli askerlikten yararlanmayı bekleyenlerden en şanssızı da Tolgahan Sayışman oldu. 17 Aralık 1981 doğumlu olan ve 30 yaşına girmesine 1 ay kalan Sayışman’ı büyük bir heyecan sardı. Çünkü eğer yasa 1 ay sonra kesinleşirse Sayışman da bedelliden faydalanacak. Bilindiği gibi tasarı önce Meclis’te oylanacak. Kabul edilmesi halinde Köşk’e gönderilecek. Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra da resmi gazetede yayımlanacak. Resmi gazetede yayımlandığı gün Sayışman için çok önemli. Çünkü Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren tasarı kabul edilmiş sayılıyor.Bedelli’den yararlanamayacak olan ünlülerden Burak Özçivit, karar açıklandıktan sonra Safa Gökhan Huylu isimli arkadaşının “Baba, askerliğini nerede yaptın?.. - Ziraat Bankası X şubesinde yaptım oğlum... Hiç unutmam 65 dk sıra bekledim, zor günlerdi, çok zor...” tweetini sayfasında paylaştı. Fakat kısa bir süre sonra bu tweet’i sayfasından sildi.Fazla kilolarından dolayı askerliğe elverişli değil raporu olan 22 Ekim 1980 doğumlu komedyen Şahan Gökbakar’ın da çürük raporu almayıp, bedelli askerlikten faydalanacağı iddia edilmişti. Ancak Gökbakar’a verilen raporda ‘savaşta ve barışta askerlik görevinden muaftır’ yazdığı öğrenildi.Yapımcı Erol Köse, twitter’da askerliğini yapmayan ünlü isimleri “Biz gittik aslan gibi Hakkari’de askerliğimizi yaptık” diye eleştiriyordu. Dünkü bedelli açıklamasından sonra ise twitter’a askerlik fotoğrafını koydu.Bedelli askerlik twitter’da da günün konusu oldu:- Kenan Doğulu neler hissediyorsun? “Abi çok zor oldu be. Tam 18 yıl ABD’ye gidip geldim ama pes etmedim. Hiç ümitsizliğe kapılmadım.” Mevlüt Tezel- 36 yaşındaki Mete Horozoğlu ‘Öyle bir geçer zaman ki’nin setinde rahat bir “nefes” alıp, “vatan sağolsun” diyecek... Taşkın Su- Kıvanç Tatlıtuğ bir yaşla bedelliyi kaçırdı baklava vücutla komando olur artık.. janetnahum- Düşünsene Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Dalkılıç, Burak Özçivit, Yağmur Atacan gibi bedelli bekliyorsun, paran var ama yaşın tutmuyor! Kazim Ataer- Kenan Doğulu ile asker arkadaşı olmak için; Ziraat Bankası Etiler şubesine beyler.. Habip Sendal- Mantık hatası; Nefes filminde yüzbaşı rolünü oynayan Mete Horozoğlu ve 10. Yıl Marşını söyleyen Kenan Doğulu’nun bedelliyi beklemesidir. hyaman- Kenan Doğulu’nun Amerika’daki işleri kötü gider şimdi... Kesin dönüş yapar ülkeye... Bedelliye denk gelmesi kader işte... okancanyantır- Bedellinin tek iyi yanı 41 yaşındaki Kenan Doğulu’nun artık öğrencilikten kurtulacak olması! nickimyokbenim.