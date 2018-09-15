Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 515 bini geçti

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacaklar bugün (14 Eylül 2018) kışlalarına teslim olurken, uygulamadan yararlanmak üzere başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı.

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, 3 celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklar bugün kışlalarına teslim olmaya başlayacak.

İlk celp döneminde temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak yükümlüler temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenirken, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da bilgi mesajı olarak gönderilmişti.

Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği duyurulmuştu. Birliklere sevk işleminin ilk cep dönemi için 15 Eylül, ikincisinin 6 Ekim, üçüncü sevkin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de açıklanırken, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sisteminden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Edinilen bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasına yönelik yoğun talep devam ediyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı.

Başvuru şartları

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek 3 ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.

İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Öğretmenlere bedelli askerlik kolaylığı

Öte yandan, öğretmenlerin, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecekleri de açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirilmişti.

Bedelli askerlik için müracaat eden veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına gönderecek.

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.