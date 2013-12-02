'Bedelini 301 meclis üyesi ödesin'

Sultanahmet minarelerinin arasından tarihi siluete giren 16:9 gökdelenleriyle ilgili yıkım kararı çıktı. Tazminatın kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme geldi. Avukat Cihat Gökdemir, "O binaların izni Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle çıktı. "301 meclis üyesi ödesin" diye dava açacağım" dedi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin Zeytinburnu’ndaki 16:9 isimli gökdelenlerin siluete etki eden katları hakkında verdiği yıkım kararı, İstanbul tarihi silueti için ‘bir ilk’ olma özelliğine sahip. Emsal kararın nasıl uygulanacağı, gökdelenlerin nasıl tıraşlanacak. Kararın tebliğ tarihinden itibaren İBB 30 gün içinde Danıştay’a ya yürütmeyi durdurma istemli temyiz başvurusu yapacak ya da yıkım işlemine başlayacak. Peki yıkım olursa ortaya çıkacak yüklü miktarda tazminatı kim ödeyecek? Davayı açan avukat Cihat Gökdemir, ‘‘Gökdelenlere İBB Meclisi’nde tüm partilerin üyeleri oybirliği ile izin verdi. Tazminat bedelini oy veren üye sayısına bölüp her üyeden tazminini isteyeceğim. Kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle dava açacağım. Oy veren tüm meclis üyelerinin listesi de elimde var’’ dedi.

Ömer Erbil'in Radikal'de yer alan haberine göre, mahkeme silueti olumsuz etkilediği gerekçesiyle ‘‘Yapıya ilişkin yapı ruhsatlarının ve dayanağı imar planlarının hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla ortaya konularak iptaline karar verildiği ve bu iptal hükmü ile söz konusu yapıların, hukuka uygun olarak tesis edilen birtakım işlemler silsilesini geçirmek suretiyle inşa edilmemiş olduğunun belirlenmesi hususu da gözönünde bulundurulduğundan 2863 sayılı kanunun 61. maddesinde öngörülen ‘Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzelkişiler koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadır’ hükmü karşısında İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.08.2011 tarihli kararı doğrultusunda uyuşmazlığa konu yapıların yıkımı gerekirken aksi yönünde tesis edilen işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamıştır’’ dedi.

Bu karar açık olarak gökdelenlerin siluete etki eden katlarının tıraşlanmasını gerektiriyor.

Yıkım nasıl gerçekleşir?

Davalı İBB olduğundan karar kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yıkıma başlamak zorunda. Lakin İBB Danıştay’a temyiz başvurusu yapıp ‘yürütmeyi durdurma’ kararı alabilir. Alamadığı takdirde ise yıkıma başlamak mecburiyetinde. Genelde bu durumda belediyeler yıkım işlemini yapacak gerekli ekipman veya ekip olmadığını söyleyerek zaman kazanıyor. Ancak bu durumda davacı devreye girip belediyenin mahkeme karşısındaki savunmasını, ekiplerin var olduğunu ispat ederek yıkıma mecbur edebiliyor. Avukat Ömer Kavili’ye göre, yıkım yapmayan idareciler hakkında görevi kötüye kullanmak veya savsaklamaktan 3 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılabiliyor.

Siluete etki eden kısımların yıkımı için dava açan avukat Gökdemir’e “Yıkım yapılmazsa ne yapmayı düşünüyorsunuz” sorusu üzerine Gökdemir şu yanıtı verdi: ‘‘İşlemi yapması gereken bütün idari amirlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Eğer İdare Mahkemesi’nin kararını 30 gün içerisinde yıkma işlemine başlamazlarsa suç işlemiş olurlar. 31 ve 32. günde yıkılmış bile olsa artık 30 günün dolmasıyla suç yerine gelmiş olur. Bizim elimize karar perşembe günü geldi. Muhtemelen onlara henüz tebliğ edilmedi, bu haftaiçi tebliğ edilir. Tebliğden sonra süre başlar. Biz suç duyurumuzu mutlaka yaparız.’’

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