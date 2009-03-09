Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de halen demokrasi için bedel ödetmek isteyen bir zihniyetin olduğunu söyledi.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "hürriyet için, haklar için, milli irade için, istikbal için, demokrasi için çok bedel ödendiğini, milletin hür iradesiyle seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve bakanlarının idam sehpasına çıkartıldığını" ifade ederek, "Onların kanıyla, onların canıyla demokrasinin bedelini ödedik. O zihniyet hala var, hala bedel ödetmeye çalışıyorlar" dedi.



Partisinin Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitingine "Efeler şehri, merhum Adnan Menderes'in şehrini selamlıyorum" diyerek başlayan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Türkiye demokrasi için bedel ödemedi diyorlar. Türkiye demokrasi için çok bedel ödedi. Türkiye demokrasi için ağır bedeller ödedi. İşte Aydın bunun şehridir. Biz hürriyet için haklarımız için, milli irade için, bağımsızlığımız, istiklalimiz, istikbalimiz için, demokrasi için çok bedel ödedik. Ağır bedeller ödedik. Çanakkale'de bedel ödedik, Sarıkamış'ta bedel ödedik, Yemen'de bedel ödedik. Kurtuluş Savaşımızda bedel ödedik. Bu ülkede milletin hür iradesiyle seçilmiş, milletin tercihiyle gelmiş Başbakanı, merhum Adnan Menderes'i ve bakanlarını idam sehpasına çıkarttılar. Onların kanıyla, onların canıyla demokrasinin bedelini ödedik.



Dikkat edin, Aydınlı kardeşim dikkat etsin. O zihniyet hala yaşıyor. O zihniyet hala var. O zihniyetin temsilcilerinin kimler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hala bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bu millete demokrasiyi hala çok görüyorlar. Milletin tercihini, milletini hür iradesini aşağılayanlar, küçük görenler var. Kendilerini milletin üzerinde görüyor, milleti küçümsüyor, millete tepeden bakıyorlar. Milletten ilgi alaka göremeyince, milletin sevgisine mazhar olamayınca, demokrasiye gölge düşürmenin yollarını arıyorlar ve bu yollar çirkin yollar. İğrenç yollar."



'Asıl söz burada’



Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve AB'ye katılım yolunda Anayasal değişikliklerle ilgili çabalarının engellenmeye çalışıldığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedik, 'hayır seçemezsiniz' dediler. 'Bak Sayın Özal böyle seçildi, Sayın Demirel böyle seçildi, bunu da böyle seçiyoruz, değişen ne var?' diyoruz. 'Yok böyle istiyoruz' dediler. 'Böyle olacak' dediler. Ama ne oldu? Biz millete gittik. Millet bu defa ne dedi? 'Bu kadar mı istiyorsunuz alın size o kadar' dedi. Dedi mi? 'AB katılım yolunda anayasal değişiklikler yapacağız' dedik, 'hayır yapamazsın' dediler.



'Milli irade her şey değildir' dediler. 'TBMM her şey değildir' dediler. 'Sayısal çoğunluk bir şey ifade etmez' dediler. Daha da ileri gittiler. Bu millete 'Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalılar' dediler. Yandaş medyalarını yanlarına aldılar. Onlarla, kiralık kalemşörlerine yazdırdılar. Ne derlerse desinler. Asıl söz burada. Asıl kalem burada. Benim milletimin ne dediği önemli ve AKP Türkiye'yi büyütmeye devam ediyor."

