"Bedavadan krediler de fayda etmeyecek, inşaat sektörü seçime kadar idare etsin yeter"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 2 kamu bankası tarafından indirilen konut faizleri hakkında "Beton gibi zarar" ifadesini kullandı. Bedavadan kredilerin fayda etmeyeceğini söyleyen Muratoğlu, "Müteahhitlerin içine düştüğü inşaat çukurundan çıkması yıllar alacak. Bu iş en az dört-beş yıl böyle gidecek. Seçime kadar idare etsin, sonrası Allah kerim" diye yazdı.

Muratoğlu'nun "Beton gibi zarar" başlığıyla (12 Mayıs 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Yandaş gazetenin manşeti; “Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, faiz oranları indirildi” Peki, bu durum ekonomiyi mi iyileştirdi? Hayır, üzerine tüy dikti! İnşaat sektörüne diyor ki; Seçime kadar dayanın bari… Herkes sadece faiz indirimi sanıyor ama bütçeye zarar bindirimi kendisi…

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Maliyetinin altında kredi vermek milletin parasını inşaat sektörüne peşkeş çekmektir. Net! Kamu Bankaları piyasada 1.28 ile verilen konut kredi faizlerini 0.98 ile mutlak zarar edecekleri oranlara çektiler. Kâğıt üzerinde elde ettikleri karları yiyecekler. Görev zararı olarak addedecekler. Kim verdi bu görevi? Orası belli!

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Sadece bu kadar da değil… Konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 8'e, tapu harcı oranı binde 20'den binde 15'e indirildi. İnşaatın dirilmesi için bir ceplerine para koymadıkları kaldı. Peki dirilir mi? Neden böyle bir yola girildi?

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Faizlerin yükselmesi ile hikâye çift yönlü değişti. Hem sermayenin getirisi arttı hem de kredi faizleri yükseldi. Yatırım için aldığınız konutun her yıl yüzde 15'den fazla artmasıgerekiyor ki para kaybetmeyin. Görünürde öyle bir artış olmayacak.

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Bunlar çok tehlikeli hareketler. Belli ki panik içindeler. Yurt dışından zar zor yüksek maliyetli bulduğun parayı yine betona gömüyorsun sonra da ekonominin düze çıkmasını bekliyorsun. Çok beklersin!

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Şimdi ne olacak? Anlatayım… Müteahhitler danışıklı dövüş satışlar yapacak, birbirinin dairelerini satın alacak, bankaya başvuracak ucuz krediye kavuşacak. Aile eşrafındançalışanlarına kadar hepsine kredili ev satacak. Günü kurtaracak. Ne bekliyordunuz ki?

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Bugüne kadar 2.5 milyon konut bankaların konut kredisiyle satıldı. Türkiye'de satılmayı bekleyen konut stoku ne kadar? Biriken miktar 2 milyon 200 bin konutcivarında… Devlet teşvikine rağmen inşaat sektörünün ciddi anlamda yavaşlamasıkaçınılmaz.

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Bakın; bütün Avrupa kıtasında müteahhit sayısı 25 bin civarında… Nüfusun Türkiye ile aynı olduğu Almanya'da müteahhit sayısı 3 bini geçmiyor. Türkiye'de ise toplam 330 bin müteahhit var. Hangi birini kurtaracaksın? Kimin elinde birikimi kaldı ki yeni ev alsın?

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Şu anda elinde en çok konutu olanlar, bankalar… Batık kredilerini hesaplamaya çalışıyorlar. Müteahhitlerin içine düştüğü inşaat çukurundan çıkması yıllar alacak. Bu iş en az dört-beş yıl böyle gidecek. Bedavadan krediler de fayda etmeyecek. Seçime kadar idare etsin, sonrası Allah kerim…