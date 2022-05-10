Bedava sebze fidesi için vatandaşlar kuyruğa girdi

CHP'li Kırşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla ücretsiz domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttı. Pazarda 20 - 30 liradan olan sebzeleri balkonlarında, bahçelerinde yetiştirmek isteyen vatandaşlar fide almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, Kırşehir Belediyesi ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile yerli tohumdan üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerinin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu. Vatandaşları üretime teşvik etmek amacıyla dağıtılan fidelerden almak isteyen vatandaşlar Cacabey Meydanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Dağıtılan fidelerden alan Zarife Atasoy, “Eskiden biz kendimiz ekiyorduk bunları. Ancak artık köye gitmediğimiz için yapamıyoruz. Bunları tarlaya götürüp dikeceğim. Kendimiz için üreteceğiz” dedi. Sebze fiyatlarının son dönemlerde çok fazla arttığını söyleyen Hacer Gür de, “Biz bunları götürüp bahçeye yemek ve yetiştirmek için dikeceğiz” diye konuştu.