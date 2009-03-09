‘Bedava konuşuyorum’ derken sağlığınızdan olmayın

Cep telefonu araçta daha fazla radyasyon yayıyor

Son yıllarda iletişim dünyasında kullanılma sıklığı giderek artan cep telefonları, başta gençler olmak üzere toplumun hemen her kesimi tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Özellikle GSM operatörlerinin daha fazla müşteri çekmek için hayata geçirdiği "Bedava" kontör ve dakika uygulaması ve sınırsız konuşma imkânı, cep telefonu ile görüşme süresini daha da artırıyor.Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, son yıllarda teknolojik gelişime bağlı olarak insanların, sağlığı tehdit eden elektromanyetik dalgalara daha fazla maruz kaldığını söyledi.Yüksek gerilim hatları, baz istasyonları, elektrikli ev aletleri ve cep telefonlarının yol açtığı elektromanyetik kirliliğin beyin tümörü, kanser, yorgunluk, lösemi, kısırlık, hafıza kaybı, iştahsızlık, uyku bozukluğu, depresyon gibi birçok rahatsızlığa neden olduğunun araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getiren Çerezci, "Kesin olarak 'bunlar ortaya çıkıyor' diyemesek bile riski önemli oranda artırdığı biliniyor. Bu yüzden, söz konusu zararlı dalgalardan olabildiğince uzak durmak gerekiyor" dedi.Prof. Dr. Osman Çerezci, Türkiye'de özellikle baz istasyonlarının insan sağlığına olumsuz etkilerinin üzerinde durulduğuna, ancak cep telefonlarının oluşturduğu tehlikenin atlandığına değinerek, şunları kaydetti:"Cep telefonu, ömrümüzün sonuna kadar hayatımıza girmiş durumda. 'Bedava' kampanyaları ile günlük hayatta saatlerce telefonla konuşuluyor. Özellikle gençler, kontrolsüz bir şekilde telefon kullanıyor. Baz istasyonlarının 4-5 metre önüne gittiğimde maruz kaldığım değerleri cep telefonunu kulağıma tuttuğumda alıyorum. Yaptığımız ölçümlere göre cep telefonu, şaşırtan yüksek değerlerde elektromanyetik dalgalar yayıyor. Saatlerce cep telefonu ile konuşulduğunu düşündüğünüzde, vücutta oluşacak etkiyi hesaplayın. İnsanlar artık, aşırı dozda elektromanyetik dalgalara maruz kalarak sağlığını bozuyor."Gençlerin ve çocukların cep telefonu ile konuşmalarının sınırlandırılması gerektiğini işaret eden Çerezci, şöyle konuştu:"Saatler, günler, aylar derken hayat boyu vücutta bir birikim oluşacak. Öğrenci okula gidene kadar telefonla konuşuyor. Telefon, araçta baz istasyonu ile irtibat sağlarken daha fazla enerji tüketiyor ve daha fazla radyasyon yayıyor. Hareket halindeki araçta 10 dakika telefonla görüşmek, oturarak 30 dakika görüşmekten daha tehlikeli. Bu durum da sağlığı tehdit ediyor."Cep telefonuyla fazla konuşan gençlerin risk sıralamasında önde geldiğini belirten Çerezci, "Kampanyalar çok yanlış. Gençleri özendirici bu tür reklamların yapılmaması gerekiyor. Daha kontrollü olmak gerekiyor. Bedavalara aldanıp kontrolü elden bırakmamalıyız. Günde yarım saatten fazla konuşmamak en iyisi" diye konuştu.