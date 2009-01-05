‘Bedava kömür’ dış basında

AKP’nin bedava kömür politikası Fransa basınına da konu oldu. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, “Türkiye kara bir tabaka ile kaplı” diye yazdı.







Türkiye’deki “Bedava kömür” olayı, Batı basınına da yansıdı. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, bedava dağıtılan kömürün, kirliliği kaygı verici düzeylerini çıkarttığını belirterek, “Bacalardan çıkan kalın duman ve yanan kömürün tipik kokusu, Türk kentlerinin sokaklarında yüzüyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle felce uğrayan Türkiye kara bir tabaka ile kaplı” diye yazdı.



Le Monde, Türkiye muhabiri Guillaume Perrier imzalı haberinde bedava dağıtılan kömürün yarattığı kirliliğe dikkat çekti. Gazete, Türk basınını kaynak göstererek hava kirliliğinin bu yıl birçok bölgede kaygı verici düzeyleri çıktığını, bu artışın evlerde yoğun bir biçimde kömürün kullanılmasına bağlandığını kaydetti.



Kayseri ve Edirne’yi örnek olarak veren gazete, Ankara’da da Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılan ölçümlerin kentin bazı semtlerindeki kirliliğin, Dünya Sağlık Teşkilatınca kabul edilebilir olarak belirlenen düzeylerden 10-15 kat yüksek olduğuna dikkat çekti.





“Bedava zehir”



Türkiye’de kömür kullanımının yaygın olduğunu, Karadeniz’de linyit madenlerinin bulunduğunu kaydeden gazete, bu yıl gaz kullanıcılarının sayısının önemli ölçüde gerilediğini, bunun en başlıca nedeninin de, gazın yüksek fiyatı olduğunu belirtti. Gazete şöyle dedi: “Gaz fiyatları, 2008 yılında beş defa artırılarak evler için yüzde 72 zamlandı. Kasım’da yapılan yüzde 22’lik son zam da, hükümet tarafından petrol fiyatlarının gerilemeye başladığı ve Türkiye’ye en büyük gaz tedarikçisi Gazprom’un tarifelerini gözden geçirerek indirdiği bir arada yapıldı.”



Le Monde, medya ve muhalefet partilerinin, Mart’taki yerel seçimler yaklaşırken tonlarca kötü kaliteli kömürü Türk kentlerinde dağıtmakla suçlanan İslami muhafazakar hükümetin ‘popülist politikası’nı eleştirdiğini bildirirken basında kullanılan “bedava zehir” manşetlerine de dikkat çekti. Gazete şöyle devam etti:



“1990 yıllarında İslamcı örgütlerce yürütülen, mütevazı evlere bedava kömür dağıtımı, 2003 yılında AKP tarafından ‘devletleştirildi’. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dağıtımı kuvveti bir biçimde savunuyor.”



