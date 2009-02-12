Bedava katarakt ameliyatında kör oldular

Hindistan'da bir devlet hastanesinde yapılan bedava katarakt ameliyatlarında ilk belirlemelere göre 22 yaşlının tek veya her iki gözü kör oldu.



Sağlık Bakanı Anant Kumar Singh, ilk bilgilerin, hastaların "ameliyatta kullanılan mikroplu göz damlalarından enfeksiyon kapmış olabileceklerini gösterdiğini" söyledi.



Hastanedeki doktorların soruşturma tamamlanana kadar ameliyat yapmaları yasaklandı. Ameliyatı yapan 2 doktor da açığa alındı.



Bunun, Uttar Pradeş eyaletinde son üç ayda bedava yapılan ameliyatlardan sonra görülen ikinci toplu körlük vakası olduğu bildiriliyor. Aralık ayında da 9 kişi ameliyattan sonra kör olmuştu.



(AA)